Ліга Європи: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

Україна цього сезону не представлена на груповій стадії другого за престижністю єврокубку.

У четвер, 9 листопада, відбудуться матчі 4-го туру групового раунду Ліги Європи сезону-2023/24.

Цього сезону Україна не представлена на груповій стадії другого за престижністю єврокубку.

Водночас, учасниками Ліги Європи є чимало іменитих клубів, серед яких "Ліверпуль", "Баєр", "Рома", "Аякс", "Марсель", "Спортинг" та інші.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з командами, які посядуть другі місця у квартетах Ліги конференцій.

Матчі групового етапу Ліги Європи триватимуть до 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги Європи – 18 грудня.

Фінал Ліги Європи відбудеться у травні 2024 року в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".

ЛІГА ЄВРОПИ-2023/24

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 9 листопада 19:45 Група B АЯКС _:_ БРАЙТОН 19:45 Група E ЛАСК _:_ ЮНІОН 19:45 Група E ТУЛУЗА _:_ ЛІВЕРПУЛЬ 19:45 Група F РЕНН _:_ ПАНАТІНАЇКОС 19:45 Група F МАККАБІ ХАЙФА _:_ ВІЛЬЯРРЕАЛ 19:45 Група G СЕРВЕТТ _:_ ШЕРИФ 19:45 Група G СЛАВІЯ _:_ РОМА 19:45 Група H КАРАБАХ _:_ БАЄР 22:00 Група A ФРАЙБУРГ _:_ ТСЦ 22:00 Група A ВЕСТ ГЕМ _:_ ОЛІМПІАКОС 22:00 Група B АЕК АФІНИ _:_ МАРСЕЛЬ 22:00 Група C БЕТІС _:_ АРІС ЛІМАСОЛ 22:00 Група C РЕЙНДЖЕРС _:_ СПАРТА ПРАГА 22:00 Група D АТАЛАНТА _:_ ШТУРМ 22:00 Група D СПОРТИНГ _:_ РАКУВ 22:00 Група H ГЕККЕН _:_ МОЛЬДЕ

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