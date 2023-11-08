Ліга Європи: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

Україна цього сезону не представлена на груповій стадії другого за престижністю єврокубку.
У четвер, 9 листопада, відбудуться матчі 4-го туру групового раунду Ліги Європи сезону-2023/24.
Цього сезону Україна не представлена на груповій стадії другого за престижністю єврокубку.
Водночас, учасниками Ліги Європи є чимало іменитих клубів, серед яких "Ліверпуль", "Баєр", "Рома", "Аякс", "Марсель", "Спортинг" та інші.
Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.
Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з командами, які посядуть другі місця у квартетах Ліги конференцій.
- Матчі групового етапу Ліги Європи триватимуть до 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги Європи – 18 грудня.
- Фінал Ліги Європи відбудеться у травні 2024 року в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".
|ЛІГА ЄВРОПИ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 9 листопада
|19:45
|Група B
|АЯКС
|_:_
|БРАЙТОН
|19:45
|Група E
|ЛАСК
|_:_
|ЮНІОН
|19:45
|Група E
|ТУЛУЗА
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|19:45
|Група F
|РЕНН
|_:_
|ПАНАТІНАЇКОС
|19:45
|Група F
|МАККАБІ ХАЙФА
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|19:45
|Група G
|СЕРВЕТТ
|_:_
|ШЕРИФ
|19:45
|Група G
|СЛАВІЯ
|_:_
|РОМА
|19:45
|Група H
|КАРАБАХ
|_:_
|БАЄР
|22:00
|Група A
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ТСЦ
|22:00
|Група A
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|ОЛІМПІАКОС
|22:00
|Група B
|АЕК АФІНИ
|_:_
|МАРСЕЛЬ
|22:00
|Група C
|БЕТІС
|_:_
|АРІС ЛІМАСОЛ
|22:00
|Група C
|РЕЙНДЖЕРС
|_:_
|СПАРТА ПРАГА
|22:00
|Група D
|АТАЛАНТА
|_:_
|ШТУРМ
|22:00
|Група D
|СПОРТИНГ
|_:_
|РАКУВ
|22:00
|Група H
|ГЕККЕН
|_:_
|МОЛЬДЕ
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