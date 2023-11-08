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Ліга Європи: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ліга Європи: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

Ліга Європи / Фото: Associated Press

Україна цього сезону не представлена на груповій стадії другого за престижністю єврокубку.

У четвер, 9 листопада, відбудуться матчі 4-го туру групового раунду Ліги Європи сезону-2023/24.

Цього сезону Україна не представлена на груповій стадії другого за престижністю єврокубку.

Водночас, учасниками Ліги Європи є чимало іменитих клубів, серед яких "Ліверпуль", "Баєр", "Рома", "Аякс", "Марсель", "Спортинг" та інші.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з командами, які посядуть другі місця у квартетах Ліги конференцій.

  • Матчі групового етапу Ліги Європи триватимуть до 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги Європи – 18 грудня.
  • Фінал Ліги Європи відбудеться у травні 2024 року в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".
ЛІГА ЄВРОПИ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 9 листопада
19:45 Група B АЯКС Аякс _:_ Брайтон БРАЙТОН
19:45 Група E ЛАСК ЛАСК _:_ Юніон Сент-Жіллуаз ЮНІОН
19:45 Група E ТУЛУЗА Тулуза _:_ Ліверпуль ЛІВЕРПУЛЬ
19:45 Група F РЕНН Ренн _:_ Панатінаїкос ПАНАТІНАЇКОС
19:45 Група F МАККАБІ ХАЙФА Маккабі Хайфа _:_ Вільярреал ВІЛЬЯРРЕАЛ
19:45 Група G СЕРВЕТТ Серветт _:_ Шериф ШЕРИФ
19:45 Група G СЛАВІЯ Славія Прага _:_ Рома РОМА
19:45 Група H КАРАБАХ Карабах _:_ Баєр БАЄР
22:00 Група A ФРАЙБУРГ Фрайбург _:_ ТСЦ ТСЦ
22:00 Група A ВЕСТ ГЕМ Вест Гем _:_ Олімпіакос Пірей ОЛІМПІАКОС
22:00 Група B АЕК АФІНИ АЕК Афіни _:_ Олімпік Марсель МАРСЕЛЬ
22:00 Група C БЕТІС Бетіс _:_ Аріс Лімасол АРІС ЛІМАСОЛ
22:00 Група C РЕЙНДЖЕРС Рейнджерс _:_ Спарта Прага СПАРТА ПРАГА
22:00 Група D АТАЛАНТА Аталанта _:_ Штурм ШТУРМ
22:00 Група D СПОРТИНГ Спортинг Лісабон _:_ Ракув РАКУВ
22:00 Група H ГЕККЕН Геккен _:_ Мольде МОЛЬДЕ

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Дата публікації
Перегляди
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