Ліга Європи: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

Цього сезону Україна не представлена у груповому раунді другого за престижністю єврокубку.

У четвер, 30 листопада, відбудуться матчі 5-го туру групового раунду Ліги Європи сезону-2023/24.

Поточної кампанії Україна не представлена на груповій стадії другого за рангом євротурніру.

Водночас, учасниками Ліги Європи є чимало іменитих клубів, серед яких "Ліверпуль", "Баєр", "Рома", "Аякс", "Марсель", "Спортинг" та інші.

Найбільш статусними протистояннями цього туру можна назвати матчі "Аталанта" – "Спортинг", "Марсель" – "Аякс", а також поєдинок "Ліверпуля" з ЛАСКом, у складі якого виступає український захисник Максим Таловєров.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з командами, які посядуть другі місця у квартетах Ліги конференцій.

Матчі заключного шостого туру групового етапу Ліги Європи відбудуться 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги Європи – 18 грудня.

Фінал Ліги Європи відбудеться у травні 2024 року в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".

ЛІГА ЄВРОПИ-2023/24

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 30 листопада 19:45 Група A ФРАЙБУРГ _:_ ОЛІМПІАКОС 19:45 Група A ТСЦ _:_ ВЕСТ ГЕМ 19:45 Група B АЕК АФІНИ _:_ БРАЙТОН 19:45 Група C СПАРТА ПРАГА _:_ БЕТІС 19:45 Група D АТАЛАНТА _:_ СПОРТИНГ 19:45 Група D ШТУРМ _:_ РАКУВ 19:45 Група F МАККАБІ ХАЙФА _:_ РЕНН 22:00 Група B МАРСЕЛЬ _:_ АЯКС 22:00 Група C РЕЙНДЖЕРС _:_ АРІС ЛІМАСОЛ 22:00 Група E ЛІВЕРПУЛЬ _:_ ЛАСК 22:00 Група E ТУЛУЗА _:_ ЮНІОН 22:00 Група F ВІЛЬЯРРЕАЛ _:_ ПАНАТІНАЇКОС 22:00 Група G СЕРВЕТТ _:_ РОМА 22:00 Група G ШЕРИФ _:_ СЛАВІЯ 22:00 Група H МОЛЬДЕ _:_ КАРАБАХ 22:00 Група H ГЕККЕН _:_ БАЄР

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