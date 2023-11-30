Ліга Європи: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

Цього сезону Україна не представлена у груповому раунді другого за престижністю єврокубку.
У четвер, 30 листопада, відбудуться матчі 5-го туру групового раунду Ліги Європи сезону-2023/24.
Поточної кампанії Україна не представлена на груповій стадії другого за рангом євротурніру.
Водночас, учасниками Ліги Європи є чимало іменитих клубів, серед яких "Ліверпуль", "Баєр", "Рома", "Аякс", "Марсель", "Спортинг" та інші.
Найбільш статусними протистояннями цього туру можна назвати матчі "Аталанта" – "Спортинг", "Марсель" – "Аякс", а також поєдинок "Ліверпуля" з ЛАСКом, у складі якого виступає український захисник Максим Таловєров.
Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.
Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з командами, які посядуть другі місця у квартетах Ліги конференцій.
- Матчі заключного шостого туру групового етапу Ліги Європи відбудуться 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги Європи – 18 грудня.
- Фінал Ліги Європи відбудеться у травні 2024 року в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".
|ЛІГА ЄВРОПИ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 30 листопада
|19:45
|Група A
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ОЛІМПІАКОС
|19:45
|Група A
|ТСЦ
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|19:45
|Група B
|АЕК АФІНИ
|_:_
|БРАЙТОН
|19:45
|Група C
|СПАРТА ПРАГА
|_:_
|БЕТІС
|19:45
|Група D
|АТАЛАНТА
|_:_
|СПОРТИНГ
|19:45
|Група D
|ШТУРМ
|_:_
|РАКУВ
|19:45
|Група F
|МАККАБІ ХАЙФА
|_:_
|РЕНН
|22:00
|Група B
|МАРСЕЛЬ
|_:_
|АЯКС
|22:00
|Група C
|РЕЙНДЖЕРС
|_:_
|АРІС ЛІМАСОЛ
|22:00
|Група E
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|ЛАСК
|22:00
|Група E
|ТУЛУЗА
|_:_
|ЮНІОН
|22:00
|Група F
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ПАНАТІНАЇКОС
|22:00
|Група G
|СЕРВЕТТ
|_:_
|РОМА
|22:00
|Група G
|ШЕРИФ
|_:_
|СЛАВІЯ
|22:00
|Група H
|МОЛЬДЕ
|_:_
|КАРАБАХ
|22:00
|Група H
|ГЕККЕН
|_:_
|БАЄР
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