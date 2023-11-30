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Ліга Європи: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ліга Європи: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

Ліга Європи / Фото: Associated Press

Цього сезону Україна не представлена у груповому раунді другого за престижністю єврокубку.

У четвер, 30 листопада, відбудуться матчі 5-го туру групового раунду Ліги Європи сезону-2023/24.

Поточної кампанії Україна не представлена на груповій стадії другого за рангом євротурніру.

Водночас, учасниками Ліги Європи є чимало іменитих клубів, серед яких "Ліверпуль", "Баєр", "Рома", "Аякс", "Марсель", "Спортинг" та інші.

Найбільш статусними протистояннями цього туру можна назвати матчі "Аталанта" – "Спортинг", "Марсель" – "Аякс", а також поєдинок "Ліверпуля" з ЛАСКом, у складі якого виступає український захисник Максим Таловєров.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з командами, які посядуть другі місця у квартетах Ліги конференцій.

  • Матчі заключного шостого туру групового етапу Ліги Європи відбудуться 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги Європи – 18 грудня.
  • Фінал Ліги Європи відбудеться у травні 2024 року в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".
ЛІГА ЄВРОПИ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 30 листопада
19:45 Група A ФРАЙБУРГ Фрайбург _:_ Олімпіакос Пірей ОЛІМПІАКОС
19:45 Група A ТСЦ ТСЦ _:_ Вест Гем ВЕСТ ГЕМ
19:45 Група B АЕК АФІНИ АЕК Афіни _:_ Брайтон БРАЙТОН
19:45 Група C СПАРТА ПРАГА Спарта Прага _:_ Бетіс БЕТІС
19:45 Група D АТАЛАНТА Аталанта _:_ Спортинг Лісабон СПОРТИНГ
19:45 Група D ШТУРМ Штурм _:_ Ракув РАКУВ
19:45 Група F МАККАБІ ХАЙФА Маккабі Хайфа _:_ Ренн РЕНН
22:00 Група B МАРСЕЛЬ Олімпік Марсель _:_ Аякс АЯКС
22:00 Група C РЕЙНДЖЕРС Рейнджерс _:_ Аріс Лімасол АРІС ЛІМАСОЛ
22:00 Група E ЛІВЕРПУЛЬ Ліверпуль _:_ ЛАСК ЛАСК
22:00 Група E ТУЛУЗА Тулуза _:_ Юніон Сент-Жіллуаз ЮНІОН
22:00 Група F ВІЛЬЯРРЕАЛ Вільярреал _:_ Панатінаїкос ПАНАТІНАЇКОС
22:00 Група G СЕРВЕТТ Серветт _:_ Рома РОМА
22:00 Група G ШЕРИФ Шериф _:_ Славія Прага СЛАВІЯ
22:00 Група H МОЛЬДЕ Мольде _:_ Карабах КАРАБАХ
22:00 Група H ГЕККЕН Геккен _:_ Баєр БАЄР

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Дата публікації
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