Ліга Європи: розклад і результати матчів четвертого туру

У 4-му турі другого за престижністю єврокубку київське "Динамо" позмагається з угорським "Ференцварошем".
6-7 листопада відбудуться матчі четвертого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.
Єдиний представник України у другому за престижністю євротурнірі, київське "Динамо", 7 листопада у німецькому Гамбурзі зіграє з угорським "Ференцварошем".
Текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Ференцварош" доступна на нашому сайті.
В оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.
Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
|ЛІГА ЄВРОПИ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|Середа, 6 листопада
|17:30
|БЕШИКТАШ
|_:_
|МАЛЬМЕ
|Четвер, 7 листопада
|19:45
|АЙНТРАХТ
|_:_
|СЛАВІЯ ПРАГА
|19:45
|БУДЕ-ГЛІМТ
|_:_
|КАРАБАХ
|19:45
|ГАЛАТАСАРАЙ
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|19:45
|ЕЛЬФСБОРГ
|_:_
|БРАГА
|19:45
|ЛУДОГОРЕЦЬ
|_:_
|АТЛЕТИК БІЛЬБАО
|19:45
|НІЦЦА
|_:_
|ТВЕНТЕ
|19:45
|ОЛІМПІАКОС
|_:_
|РЕЙНДЖЕРС
|19:45
|ЮНІОН
|_:_
|РОМА
|19:45
|ФКСБ
|_:_
|МІТЬЮЛЛАНД
|22:00
|АЗ АЛКМАР
|_:_
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|22:00
|АЯКС
|_:_
|МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
|22:00
|ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|22:00
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|ЛІОН
|22:00
|ДИНАМО КИЇВ
|_:_
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|22:00
|ЛАЦІО
|_:_
|ПОРТУ
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ПАОК
|22:00
|РФШ
|_:_
|АНДЕРЛЕХТ
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