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Ліга Європи: розклад і результати матчів четвертого туру

Ліга Європи: розклад і результати матчів четвертого туру

Трофей Ліги Європи / Фото: Associated Press

У 4-му турі другого за престижністю єврокубку київське "Динамо" позмагається з угорським "Ференцварошем".

6-7 листопада відбудуться матчі четвертого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Єдиний представник України у другому за престижністю євротурнірі, київське "Динамо", 7 листопада у німецькому Гамбурзі зіграє з угорським "Ференцварошем".

Текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Ференцварош" доступна на нашому сайті.

В оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА ЄВРОПИ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
Середа, 6 листопада
17:30 БЕШИКТАШ   _:_   МАЛЬМЕ
Четвер, 7 листопада
19:45 АЙНТРАХТ   _:_   СЛАВІЯ ПРАГА
19:45 БУДЕ-ГЛІМТ   _:_   КАРАБАХ
19:45 ГАЛАТАСАРАЙ   _:_   ТОТТЕНГЕМ
19:45 ЕЛЬФСБОРГ   _:_   БРАГА
19:45 ЛУДОГОРЕЦЬ   _:_   АТЛЕТИК БІЛЬБАО
19:45 НІЦЦА   _:_   ТВЕНТЕ
19:45 ОЛІМПІАКОС   _:_   РЕЙНДЖЕРС
19:45 ЮНІОН   _:_   РОМА
19:45 ФКСБ   _:_   МІТЬЮЛЛАНД
22:00 АЗ АЛКМАР   _:_   ФЕНЕРБАХЧЕ
22:00 АЯКС   _:_   МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
22:00 ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:00 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   ЛІОН
22:00 ДИНАМО КИЇВ   _:_   ФЕРЕНЦВАРОШ
22:00 ЛАЦІО   _:_   ПОРТУ
22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ПАОК
22:00 РФШ   _:_   АНДЕРЛЕХТ

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