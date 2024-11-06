Ліга Європи: розклад і результати матчів четвертого туру

У 4-му турі другого за престижністю єврокубку київське "Динамо" позмагається з угорським "Ференцварошем".

6-7 листопада відбудуться матчі четвертого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Єдиний представник України у другому за престижністю євротурнірі, київське "Динамо", 7 листопада у німецькому Гамбурзі зіграє з угорським "Ференцварошем".

Текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Ференцварош" доступна на нашому сайті.

В оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА ЄВРОПИ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР Середа, 6 листопада 17:30 БЕШИКТАШ _:_ МАЛЬМЕ Четвер, 7 листопада 19:45 АЙНТРАХТ _:_ СЛАВІЯ ПРАГА 19:45 БУДЕ-ГЛІМТ _:_ КАРАБАХ 19:45 ГАЛАТАСАРАЙ _:_ ТОТТЕНГЕМ 19:45 ЕЛЬФСБОРГ _:_ БРАГА 19:45 ЛУДОГОРЕЦЬ _:_ АТЛЕТИК БІЛЬБАО 19:45 НІЦЦА _:_ ТВЕНТЕ 19:45 ОЛІМПІАКОС _:_ РЕЙНДЖЕРС 19:45 ЮНІОН _:_ РОМА 19:45 ФКСБ _:_ МІТЬЮЛЛАНД 22:00 АЗ АЛКМАР _:_ ФЕНЕРБАХЧЕ 22:00 АЯКС _:_ МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ 22:00 ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ РЕАЛ СОСЬЄДАД 22:00 ГОФФЕНГАЙМ _:_ ЛІОН 22:00 ДИНАМО КИЇВ _:_ ФЕРЕНЦВАРОШ 22:00 ЛАЦІО _:_ ПОРТУ 22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ ПАОК 22:00 РФШ _:_ АНДЕРЛЕХТ

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