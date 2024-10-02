Ліга Європи: розклад і результати матчів другого туру

У 2-му турі другого за престижністю єврокубку київське "Динамо" зіграє з німецьким "Гоффенгаймом".
У четвер, 3 жовтня, відбудуться матчі другого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.
Єдиний представник України у другому за престижністю євротурнірі, київське "Динамо", на виїзді позмагається з німецьким "Гоффенгаймом". Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.
О 22:00 "Рома" українського форварда Артема Довбика у гостях зіграє проти шведського "Ельфсборга".
В оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).
Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
|ЛІГА ЄВРОПИ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР
|Четвер, 3 жовтня
|19:45
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|ДИНАМО КИЇВ
|19:45
|КАРАБАХ
|_:_
|МАЛЬМЕ
|19:45
|ЛАЦІО
|_:_
|НІЦЦА
|19:45
|МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
|_:_
|МІТЬЮЛЛАНД
|19:45
|ОЛІМПІАКОС
|_:_
|БРАГА
|19:45
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|АНДЕРЛЕХТ
|19:45
|РФШ
|_:_
|ГАЛАТАСАРАЙ
|19:45
|СЛАВІЯ ПРАГА
|_:_
|АЯКС
|19:45
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|22:00
|АТЛЕТИК БІЛЬБАО
|_:_
|АЗ АЛКМАР
|22:00
|БЕШИКТАШ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|22:00
|ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
|_:_
|ЛУДОГОРЕЦЬ
|22:00
|ЕЛЬФСБОРГ
|_:_
|РОМА
|22:00
|ПАОК
|_:_
|ФКСБ
|22:00
|ПОРТУ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|22:00
|РЕЙНДЖЕРС
|_:_
|ЛІОН
|22:00
|ЮНІОН
|_:_
|БУДЕ-ГЛІМТ
|22:00
|ТВЕНТЕ
|_:_
|ФЕНЕРБАХЧЕ
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