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Ліга Європи: розклад і результати матчів другого туру

Ліга Європи: розклад і результати матчів другого туру

Трофей Ліги Європи / Фото: Associated Press

У 2-му турі другого за престижністю єврокубку київське "Динамо" зіграє з німецьким "Гоффенгаймом".

У четвер, 3 жовтня, відбудуться матчі другого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Єдиний представник України у другому за престижністю євротурнірі, київське "Динамо", на виїзді позмагається з німецьким "Гоффенгаймом". Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.

О 22:00 "Рома" українського форварда Артема Довбика у гостях зіграє проти шведського "Ельфсборга".

В оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА ЄВРОПИ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР
Четвер, 3 жовтня
19:45 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   ДИНАМО КИЇВ
19:45 КАРАБАХ   _:_   МАЛЬМЕ
19:45 ЛАЦІО   _:_   НІЦЦА
19:45 МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ   _:_   МІТЬЮЛЛАНД
19:45 ОЛІМПІАКОС   _:_   БРАГА
19:45 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   АНДЕРЛЕХТ
19:45 РФШ   _:_   ГАЛАТАСАРАЙ
19:45 СЛАВІЯ ПРАГА   _:_   АЯКС
19:45 ФЕРЕНЦВАРОШ   _:_   ТОТТЕНГЕМ
22:00 АТЛЕТИК БІЛЬБАО   _:_   АЗ АЛКМАР
22:00 БЕШИКТАШ   _:_   АЙНТРАХТ
22:00 ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ   _:_   ЛУДОГОРЕЦЬ
22:00 ЕЛЬФСБОРГ   _:_   РОМА
22:00 ПАОК   _:_   ФКСБ
22:00 ПОРТУ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
22:00 РЕЙНДЖЕРС   _:_   ЛІОН
22:00 ЮНІОН   _:_   БУДЕ-ГЛІМТ
22:00 ТВЕНТЕ   _:_   ФЕНЕРБАХЧЕ

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