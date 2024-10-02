Ліга Європи: розклад і результати матчів другого туру

У 2-му турі другого за престижністю єврокубку київське "Динамо" зіграє з німецьким "Гоффенгаймом".

У четвер, 3 жовтня, відбудуться матчі другого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Єдиний представник України у другому за престижністю євротурнірі, київське "Динамо", на виїзді позмагається з німецьким "Гоффенгаймом". Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.

О 22:00 "Рома" українського форварда Артема Довбика у гостях зіграє проти шведського "Ельфсборга".

В оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА ЄВРОПИ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР Четвер, 3 жовтня 19:45 ГОФФЕНГАЙМ _:_ ДИНАМО КИЇВ 19:45 КАРАБАХ _:_ МАЛЬМЕ 19:45 ЛАЦІО _:_ НІЦЦА 19:45 МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ _:_ МІТЬЮЛЛАНД 19:45 ОЛІМПІАКОС _:_ БРАГА 19:45 РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_ АНДЕРЛЕХТ 19:45 РФШ _:_ ГАЛАТАСАРАЙ 19:45 СЛАВІЯ ПРАГА _:_ АЯКС 19:45 ФЕРЕНЦВАРОШ _:_ ТОТТЕНГЕМ 22:00 АТЛЕТИК БІЛЬБАО _:_ АЗ АЛКМАР 22:00 БЕШИКТАШ _:_ АЙНТРАХТ 22:00 ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ ЛУДОГОРЕЦЬ 22:00 ЕЛЬФСБОРГ _:_ РОМА 22:00 ПАОК _:_ ФКСБ 22:00 ПОРТУ _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 РЕЙНДЖЕРС _:_ ЛІОН 22:00 ЮНІОН _:_ БУДЕ-ГЛІМТ 22:00 ТВЕНТЕ _:_ ФЕНЕРБАХЧЕ

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