Ліга Європи: розклад і результати матчів останнього туру

У заключному турі другого за престижністю єврокубка київське "Динамо" зіграє з латвійським РФШ.
У четвер, 30 січня, відбудуться матчі останнього туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.
Єдиний представник України у другому за престижністю євротурнірі, київське "Динамо", у німецькому Гамбурзі позмагається з латвійським РФШ.
Текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – РФШ буде доступна на нашому сайті.
Крім того, італійська "Рома" українського форварда Артема Довбика прийматиме німецький "Айнтрахт".
Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.
Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
|ЛІГА ЄВРОПИ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|Четвер, 30 січня
|22:00
|АНДЕРЛЕХТ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|22:00
|АТЛЕТИК БІЛЬБАО
|_:_
|ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
|22:00
|АЯКС
|_:_
|ГАЛАТАСАРАЙ
|22:00
|БРАГА
|_:_
|ЛАЦІО
|22:00
|ДИНАМО КИЇВ
|_:_
|РФШ
|22:00
|ЛІОН
|_:_
|ЛУДОГОРЕЦЬ
|22:00
|МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
|_:_
|ПОРТУ
|22:00
|МІТЬЮЛЛАНД
|_:_
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|22:00
|НІЦЦА
|_:_
|БУДЕ-ГЛІМТ
|22:00
|ОЛІМПІАКОС
|_:_
|КАРАБАХ
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|ПАОК
|22:00
|РЕЙНДЖЕРС
|_:_
|ЮНІОН
|22:00
|РОМА
|_:_
|АЙНТРАХТ
|22:00
|СЛАВІЯ ПРАГА
|_:_
|МАЛЬМЕ
|22:00
|ФКСБ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|22:00
|ТВЕНТЕ
|_:_
|БЕШИКТАШ
|22:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|ЕЛЬФСБОРГ
|22:00
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|_:_
|АЗ АЛКМАР
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