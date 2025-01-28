Ліга Європи: розклад і результати матчів останнього туру

У заключному турі другого за престижністю єврокубка київське "Динамо" зіграє з латвійським РФШ.

У четвер, 30 січня, відбудуться матчі останнього туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Єдиний представник України у другому за престижністю євротурнірі, київське "Динамо", у німецькому Гамбурзі позмагається з латвійським РФШ.

Текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – РФШ буде доступна на нашому сайті.

Крім того, італійська "Рома" українського форварда Артема Довбика прийматиме німецький "Айнтрахт".

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА ЄВРОПИ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР Четвер, 30 січня 22:00 АНДЕРЛЕХТ _:_ ГОФФЕНГАЙМ 22:00 АТЛЕТИК БІЛЬБАО _:_ ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ 22:00 АЯКС _:_ ГАЛАТАСАРАЙ 22:00 БРАГА _:_ ЛАЦІО 22:00 ДИНАМО КИЇВ _:_ РФШ 22:00 ЛІОН _:_ ЛУДОГОРЕЦЬ 22:00 МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ _:_ ПОРТУ 22:00 МІТЬЮЛЛАНД _:_ ФЕНЕРБАХЧЕ 22:00 НІЦЦА _:_ БУДЕ-ГЛІМТ 22:00 ОЛІМПІАКОС _:_ КАРАБАХ 22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_ ПАОК 22:00 РЕЙНДЖЕРС _:_ ЮНІОН 22:00 РОМА _:_ АЙНТРАХТ 22:00 СЛАВІЯ ПРАГА _:_ МАЛЬМЕ 22:00 ФКСБ _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 ТВЕНТЕ _:_ БЕШИКТАШ 22:00 ТОТТЕНГЕМ _:_ ЕЛЬФСБОРГ 22:00 ФЕРЕНЦВАРОШ _:_ АЗ АЛКМАР

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