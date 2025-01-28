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Ліга Європи: розклад і результати матчів останнього туру

Ліга Європи: розклад і результати матчів останнього туру

Ліга Європи / Фото: ФК Динамо Київ

У заключному турі другого за престижністю єврокубка київське "Динамо" зіграє з латвійським РФШ.

У четвер, 30 січня, відбудуться матчі останнього туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Єдиний представник України у другому за престижністю євротурнірі, київське "Динамо", у німецькому Гамбурзі позмагається з латвійським РФШ.

Текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – РФШ буде доступна на нашому сайті.

Крім того, італійська "Рома" українського форварда Артема Довбика прийматиме німецький "Айнтрахт".

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА ЄВРОПИ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
Четвер, 30 січня
22:00 АНДЕРЛЕХТ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
22:00 АТЛЕТИК БІЛЬБАО   _:_   ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
22:00 АЯКС   _:_   ГАЛАТАСАРАЙ
22:00 БРАГА   _:_   ЛАЦІО
22:00 ДИНАМО КИЇВ   _:_   РФШ
22:00 ЛІОН   _:_   ЛУДОГОРЕЦЬ
22:00 МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ   _:_   ПОРТУ
22:00 МІТЬЮЛЛАНД   _:_   ФЕНЕРБАХЧЕ
22:00 НІЦЦА   _:_   БУДЕ-ГЛІМТ
22:00 ОЛІМПІАКОС   _:_   КАРАБАХ
22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   ПАОК
22:00 РЕЙНДЖЕРС   _:_   ЮНІОН
22:00 РОМА   _:_   АЙНТРАХТ
22:00 СЛАВІЯ ПРАГА   _:_   МАЛЬМЕ
22:00 ФКСБ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
22:00 ТВЕНТЕ   _:_   БЕШИКТАШ
22:00 ТОТТЕНГЕМ   _:_   ЕЛЬФСБОРГ
22:00 ФЕРЕНЦВАРОШ   _:_   АЗ АЛКМАР

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