Ліга Європи: розклад і результати матчів першого туру

Київське "Динамо" стартуватиме в другому за престижністю єврокубку поєдинком проти римського "Лаціо".

25-26 вересня будуть зіграні матчі першого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Єдиний представник України у другому за престижністю євротурнірі, київське "Динамо", у середу, 25 вересня, на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі проведе номінально домашній поєдинок проти римського "Лаціо".

У четвер, 26 вересня, "Рома" українського форварда Артема Довбика на своєму стадіоні зустрінеться з "Атлетиком" Більбао.

В оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Всі суперники "Динамо" в основному раунді Ліги Європи: "Рома" (Італія), "Лаціо" (Італія), "Ференцварош" (Угорщина), "Реал Сосьєдад" (Іспанія), "Галатасарай" (Туреччина), "Вікторія" Пльзень (Чехія), РФШ (Латвія), "Гоффенгайм" (Німеччина).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА ЄВРОПИ-2024/25

1 ТУР Середа, 25 вересня 19:45 АЗ АЛКМАР _:_ ЕЛЬФСБОРГ 19:45 БУДЕ-ГЛІМТ _:_ ПОРТУ 22:00 АНДЕРЛЕХТ _:_ ФЕРЕНЦВАРОШ 22:00 ГАЛАТАСАРАЙ _:_ ПАОК 22:00 ДИНАМО КИЇВ _:_ ЛАЦІО 22:00 ЛУДОГОРЕЦЬ _:_ СЛАВІЯ ПРАГА 22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ ТВЕНТЕ 22:00 МІТЬЮЛЛАНД _:_ ГОФФЕНГАЙМ 22:00 НІЦЦА _:_ РЕАЛ СОСЬЄДАД Четвер, 26 вересня 19:45 МАЛЬМЕ _:_ РЕЙНДЖЕРС 19:45 ФЕНЕРБАХЧЕ _:_ ЮНІОН 22:00 АЙНТРАХТ _:_ ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ 22:00 АЯКС _:_ БЕШИКТАШ 22:00 БРАГА _:_ МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ 22:00 ЛІОН _:_ ОЛІМПІАКОС 22:00 РОМА _:_ АТЛЕТИК БІЛЬБАО 22:00 ФКСБ _:_ РФШ 22:00 ТОТТЕНГЕМ _:_ КАРАБАХ

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