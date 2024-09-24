Ліга Європи: розклад і результати матчів першого туру

Київське "Динамо" стартуватиме в другому за престижністю єврокубку поєдинком проти римського "Лаціо".
25-26 вересня будуть зіграні матчі першого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.
Єдиний представник України у другому за престижністю євротурнірі, київське "Динамо", у середу, 25 вересня, на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі проведе номінально домашній поєдинок проти римського "Лаціо".
У четвер, 26 вересня, "Рома" українського форварда Артема Довбика на своєму стадіоні зустрінеться з "Атлетиком" Більбао.
В оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).
Всі суперники "Динамо" в основному раунді Ліги Європи: "Рома" (Італія), "Лаціо" (Італія), "Ференцварош" (Угорщина), "Реал Сосьєдад" (Іспанія), "Галатасарай" (Туреччина), "Вікторія" Пльзень (Чехія), РФШ (Латвія), "Гоффенгайм" (Німеччина).
Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
|ЛІГА ЄВРОПИ-2024/25
1 ТУР
|Середа, 25 вересня
|19:45
|АЗ АЛКМАР
|_:_
|ЕЛЬФСБОРГ
|19:45
|БУДЕ-ГЛІМТ
|_:_
|ПОРТУ
|22:00
|АНДЕРЛЕХТ
|_:_
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|22:00
|ГАЛАТАСАРАЙ
|_:_
|ПАОК
|22:00
|ДИНАМО КИЇВ
|_:_
|ЛАЦІО
|22:00
|ЛУДОГОРЕЦЬ
|_:_
|СЛАВІЯ ПРАГА
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ТВЕНТЕ
|22:00
|МІТЬЮЛЛАНД
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|22:00
|НІЦЦА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|Четвер, 26 вересня
|19:45
|МАЛЬМЕ
|_:_
|РЕЙНДЖЕРС
|19:45
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|ЮНІОН
|22:00
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
|22:00
|АЯКС
|_:_
|БЕШИКТАШ
|22:00
|БРАГА
|_:_
|МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
|22:00
|ЛІОН
|_:_
|ОЛІМПІАКОС
|22:00
|РОМА
|_:_
|АТЛЕТИК БІЛЬБАО
|22:00
|ФКСБ
|_:_
|РФШ
|22:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|КАРАБАХ
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