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Ліга Європи: розклад і результати матчів першого туру

Ліга Європи: розклад і результати матчів першого туру

Ліга Європи / Фото: Associated Press

Київське "Динамо" стартуватиме в другому за престижністю єврокубку поєдинком проти римського "Лаціо".

25-26 вересня будуть зіграні матчі першого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Єдиний представник України у другому за престижністю євротурнірі, київське "Динамо", у середу, 25 вересня, на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі проведе номінально домашній поєдинок проти римського "Лаціо".

У четвер, 26 вересня, "Рома" українського форварда Артема Довбика на своєму стадіоні зустрінеться з "Атлетиком" Більбао.

В оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Всі суперники "Динамо" в основному раунді Ліги Європи: "Рома" (Італія), "Лаціо" (Італія), "Ференцварош" (Угорщина), "Реал Сосьєдад" (Іспанія), "Галатасарай" (Туреччина), "Вікторія" Пльзень (Чехія), РФШ (Латвія), "Гоффенгайм" (Німеччина).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА ЄВРОПИ-2024/25
1 ТУР
Середа, 25 вересня
19:45 АЗ АЛКМАР   _:_   ЕЛЬФСБОРГ
19:45 БУДЕ-ГЛІМТ   _:_   ПОРТУ
22:00 АНДЕРЛЕХТ   _:_   ФЕРЕНЦВАРОШ
22:00 ГАЛАТАСАРАЙ   _:_   ПАОК
22:00 ДИНАМО КИЇВ   _:_   ЛАЦІО
22:00 ЛУДОГОРЕЦЬ   _:_   СЛАВІЯ ПРАГА
22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ТВЕНТЕ
22:00 МІТЬЮЛЛАНД   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
22:00 НІЦЦА   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
Четвер, 26 вересня
19:45 МАЛЬМЕ   _:_   РЕЙНДЖЕРС
19:45 ФЕНЕРБАХЧЕ   _:_   ЮНІОН
22:00 АЙНТРАХТ   _:_   ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
22:00 АЯКС   _:_   БЕШИКТАШ
22:00 БРАГА   _:_   МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
22:00 ЛІОН   _:_   ОЛІМПІАКОС
22:00 РОМА   _:_   АТЛЕТИК БІЛЬБАО
22:00 ФКСБ   _:_   РФШ
22:00 ТОТТЕНГЕМ   _:_   КАРАБАХ

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