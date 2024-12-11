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Ліга Європи: розклад і результати матчів шостого туру

Ліга Європи: розклад і результати матчів шостого туру

Ліга Європи / Фото: Associated Press

У 6-му турі другого за престижністю єврокубку київське "Динамо" позмагається з "Реал Сосьєдадом".

11-12 грудня відбудуться матчі шостого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Єдиний представник України у другому за престижністю євротурнірі, київське "Динамо", 12 грудня в Іспанії позмагається з "Реал Сосьєдадом".

Текстова онлайн-трансляція матчу "Реал Сосьєдад" – "Динамо" доступна на нашому сайті.

Того ж дня італійська "Рома" українського форварда Артема Довбика вдома зіграє з португальською "Брагою".

В оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА ЄВРОПИ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
Середа, 11 грудня
17:30 ФЕНЕРБАХЧЕ   _:_   АТЛЕТИК БІЛЬБАО
Четвер, 12 грудня
19:45 ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
19:45 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   ФКСБ
19:45 ЛУДОГОРЕЦЬ   _:_   АЗ АЛКМАР
19:45 МАЛЬМЕ   _:_   ГАЛАТАСАРАЙ
19:45 ОЛІМПІАКОС   _:_   ТВЕНТЕ
19:45 ПАОК   _:_   ФЕРЕНЦВАРОШ
19:45 РОМА   _:_   БРАГА
19:45 ЮНІОН   _:_   НІЦЦА
22:00 АЯКС   _:_   ЛАЦІО
22:00 БУДЕ-ГЛІМТ   _:_   БЕШИКТАШ
22:00 ЕЛЬФСБОРГ   _:_   КАРАБАХ
22:00 ЛІОН   _:_   АЙНТРАХТ
22:00 МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ   _:_   РФШ
22:00 ПОРТУ   _:_   МІТЬЮЛЛАНД
22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   ДИНАМО КИЇВ
22:00 РЕЙНДЖЕРС   _:_   ТОТТЕНГЕМ
22:00 СЛАВІЯ ПРАГА   _:_   АНДЕРЛЕХТ

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