Ліга Європи: розклад і результати матчів шостого туру

У 6-му турі другого за престижністю єврокубку київське "Динамо" позмагається з "Реал Сосьєдадом".

11-12 грудня відбудуться матчі шостого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Єдиний представник України у другому за престижністю євротурнірі, київське "Динамо", 12 грудня в Іспанії позмагається з "Реал Сосьєдадом".

Текстова онлайн-трансляція матчу "Реал Сосьєдад" – "Динамо" доступна на нашому сайті.

Того ж дня італійська "Рома" українського форварда Артема Довбика вдома зіграє з португальською "Брагою".

В оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА ЄВРОПИ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР Середа, 11 грудня 17:30 ФЕНЕРБАХЧЕ _:_ АТЛЕТИК БІЛЬБАО Четвер, 12 грудня 19:45 ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:45 ГОФФЕНГАЙМ _:_ ФКСБ 19:45 ЛУДОГОРЕЦЬ _:_ АЗ АЛКМАР 19:45 МАЛЬМЕ _:_ ГАЛАТАСАРАЙ 19:45 ОЛІМПІАКОС _:_ ТВЕНТЕ 19:45 ПАОК _:_ ФЕРЕНЦВАРОШ 19:45 РОМА _:_ БРАГА 19:45 ЮНІОН _:_ НІЦЦА 22:00 АЯКС _:_ ЛАЦІО 22:00 БУДЕ-ГЛІМТ _:_ БЕШИКТАШ 22:00 ЕЛЬФСБОРГ _:_ КАРАБАХ 22:00 ЛІОН _:_ АЙНТРАХТ 22:00 МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ _:_ РФШ 22:00 ПОРТУ _:_ МІТЬЮЛЛАНД 22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_ ДИНАМО КИЇВ 22:00 РЕЙНДЖЕРС _:_ ТОТТЕНГЕМ 22:00 СЛАВІЯ ПРАГА _:_ АНДЕРЛЕХТ

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