Ліга Європи: розклад і результати матчів шостого туру

У 6-му турі другого за престижністю єврокубку київське "Динамо" позмагається з "Реал Сосьєдадом".
11-12 грудня відбудуться матчі шостого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.
Єдиний представник України у другому за престижністю євротурнірі, київське "Динамо", 12 грудня в Іспанії позмагається з "Реал Сосьєдадом".
Текстова онлайн-трансляція матчу "Реал Сосьєдад" – "Динамо" доступна на нашому сайті.
Того ж дня італійська "Рома" українського форварда Артема Довбика вдома зіграє з португальською "Брагою".
В оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.
Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
|ЛІГА ЄВРОПИ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|Середа, 11 грудня
|17:30
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|АТЛЕТИК БІЛЬБАО
|Четвер, 12 грудня
|19:45
|ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|19:45
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|ФКСБ
|19:45
|ЛУДОГОРЕЦЬ
|_:_
|АЗ АЛКМАР
|19:45
|МАЛЬМЕ
|_:_
|ГАЛАТАСАРАЙ
|19:45
|ОЛІМПІАКОС
|_:_
|ТВЕНТЕ
|19:45
|ПАОК
|_:_
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|19:45
|РОМА
|_:_
|БРАГА
|19:45
|ЮНІОН
|_:_
|НІЦЦА
|22:00
|АЯКС
|_:_
|ЛАЦІО
|22:00
|БУДЕ-ГЛІМТ
|_:_
|БЕШИКТАШ
|22:00
|ЕЛЬФСБОРГ
|_:_
|КАРАБАХ
|22:00
|ЛІОН
|_:_
|АЙНТРАХТ
|22:00
|МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
|_:_
|РФШ
|22:00
|ПОРТУ
|_:_
|МІТЬЮЛЛАНД
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|ДИНАМО КИЇВ
|22:00
|РЕЙНДЖЕРС
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|22:00
|СЛАВІЯ ПРАГА
|_:_
|АНДЕРЛЕХТ
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