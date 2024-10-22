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Ліга Європи: розклад і результати матчів третього туру

Ліга Європи: розклад і результати матчів третього туру

Трофей Ліги Європи / Фото: Associated Press

У 3-му турі другого за престижністю єврокубку київське "Динамо" зустрінеться з італійською "Ромою".

23-24 жовтня відбудуться матчі третього туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Єдиний представник України у другому за престижністю євротурнірі, київське "Динамо", 24 жовтня у Римі зіграє проти італійської "Роми" українського форварда Артема Довбика.

В оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА ЄВРОПИ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
Середа, 23 жовтня
17:30 БРАГА   _:_   БУДЕ-ГЛІМТ
17:30 ГАЛАТАСАРАЙ   _:_   ЕЛЬФСБОРГ
Четвер, 24 жовтня
19:45 АЙНТРАХТ   _:_   РФШ
19:45 КАРАБАХ   _:_   АЯКС
19:45 МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
19:45 МІТЬЮЛЛАНД   _:_   ЮНІОН
19:45 ПАОК   _:_   ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
19:45 РОМА   _:_   ДИНАМО КИЇВ
19:45 ФЕРЕНЦВАРОШ   _:_   НІЦЦА
22:00 АНДЕРЛЕХТ   _:_   ЛУДОГОРЕЦЬ
22:00 АТЛЕТИК БІЛЬБАО   _:_   СЛАВІЯ ПРАГА
22:00 ЛІОН   _:_   БЕШИКТАШ
22:00 МАЛЬМЕ   _:_   ОЛІМПІАКОС
22:00 ПОРТУ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
22:00 РЕЙНДЖЕРС   _:_   ФКСБ
22:00 ТВЕНТЕ   _:_   ЛАЦІО
22:00 ТОТТЕНГЕМ   _:_   АЗ АЛКМАР
22:00 ФЕНЕРБАХЧЕ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

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