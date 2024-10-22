Ліга Європи: розклад і результати матчів третього туру

У 3-му турі другого за престижністю єврокубку київське "Динамо" зустрінеться з італійською "Ромою".

23-24 жовтня відбудуться матчі третього туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Єдиний представник України у другому за престижністю євротурнірі, київське "Динамо", 24 жовтня у Римі зіграє проти італійської "Роми" українського форварда Артема Довбика.

В оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА ЄВРОПИ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР Середа, 23 жовтня 17:30 БРАГА _:_ БУДЕ-ГЛІМТ 17:30 ГАЛАТАСАРАЙ _:_ ЕЛЬФСБОРГ Четвер, 24 жовтня 19:45 АЙНТРАХТ _:_ РФШ 19:45 КАРАБАХ _:_ АЯКС 19:45 МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ _:_ РЕАЛ СОСЬЄДАД 19:45 МІТЬЮЛЛАНД _:_ ЮНІОН 19:45 ПАОК _:_ ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ 19:45 РОМА _:_ ДИНАМО КИЇВ 19:45 ФЕРЕНЦВАРОШ _:_ НІЦЦА 22:00 АНДЕРЛЕХТ _:_ ЛУДОГОРЕЦЬ 22:00 АТЛЕТИК БІЛЬБАО _:_ СЛАВІЯ ПРАГА 22:00 ЛІОН _:_ БЕШИКТАШ 22:00 МАЛЬМЕ _:_ ОЛІМПІАКОС 22:00 ПОРТУ _:_ ГОФФЕНГАЙМ 22:00 РЕЙНДЖЕРС _:_ ФКСБ 22:00 ТВЕНТЕ _:_ ЛАЦІО 22:00 ТОТТЕНГЕМ _:_ АЗ АЛКМАР 22:00 ФЕНЕРБАХЧЕ _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

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