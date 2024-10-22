Ліга Європи: розклад і результати матчів третього туру

У 3-му турі другого за престижністю єврокубку київське "Динамо" зустрінеться з італійською "Ромою".
23-24 жовтня відбудуться матчі третього туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.
Єдиний представник України у другому за престижністю євротурнірі, київське "Динамо", 24 жовтня у Римі зіграє проти італійської "Роми" українського форварда Артема Довбика.
В оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.
Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
|ЛІГА ЄВРОПИ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|Середа, 23 жовтня
|17:30
|БРАГА
|_:_
|БУДЕ-ГЛІМТ
|17:30
|ГАЛАТАСАРАЙ
|_:_
|ЕЛЬФСБОРГ
|Четвер, 24 жовтня
|19:45
|АЙНТРАХТ
|_:_
|РФШ
|19:45
|КАРАБАХ
|_:_
|АЯКС
|19:45
|МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|19:45
|МІТЬЮЛЛАНД
|_:_
|ЮНІОН
|19:45
|ПАОК
|_:_
|ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
|19:45
|РОМА
|_:_
|ДИНАМО КИЇВ
|19:45
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|_:_
|НІЦЦА
|22:00
|АНДЕРЛЕХТ
|_:_
|ЛУДОГОРЕЦЬ
|22:00
|АТЛЕТИК БІЛЬБАО
|_:_
|СЛАВІЯ ПРАГА
|22:00
|ЛІОН
|_:_
|БЕШИКТАШ
|22:00
|МАЛЬМЕ
|_:_
|ОЛІМПІАКОС
|22:00
|ПОРТУ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|22:00
|РЕЙНДЖЕРС
|_:_
|ФКСБ
|22:00
|ТВЕНТЕ
|_:_
|ЛАЦІО
|22:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|АЗ АЛКМАР
|22:00
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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