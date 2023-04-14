Ліга Європи: "Севілья" оформила видовищний камбек у першому матчі з "Манчестер Юнайтед" (відео)

"Манчестер Юнайтед" зіграв унічию із "Севілью" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Зустріч на легендарному стадіоні "Олд Траффорд" завершилася з рахунком 2:2 .

Обидва свої голи команда Еріка тен Гага забила в першому таймі. Дубль оформив Марсель Забітцер.

Австрійський хавбек відкрив рахунок на 14-й хвилині після передачі Бруну Фернандеша.

А вже за сім хвилин "червоні дияволи" зміцнили свою перевагу – той же Забітцер відзначився після пасу від Антоні Марсьяля.

"Нервіонці" скоротили відставання наприкінці зустрічі. На 84-й хвилині автогол заніс до свого пасиву захисник МЮ Тайрелл Маласія.

А в компенсований час іспанська команда вирвала нічию. У цьому їй допоміг автогол Гаррі Магвайра на 90+2-й хвилині.

Огляд матчу

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 20 квітня, на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" у Севільї. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

У півфіналі переможець пари "Манчестер Юнайтед" – "Севілья" зіграє з тріумфатором дуелі між туринським "Ювентусом" і лісабонським "Спортингом".

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