Ліга Європи: "Ювентус" пройшов "левів" на шляху до півфіналу, "Рома" здійснила суперкамбек (відео)

Італійські "Ювентус" та "Рома" успішно подолали стадію 1/4 фіналу Ліги Європи.

У матчах-відповідях чвертьфіналу туринці на виїзді зіграли внічию з лісабонським "Спортингом" (1:1), а римляни розбили вдома нідерланський "Феєнорд" (4:1).

"Стара синьйора" вийшла вперед на 9-й хвилині завдяки голу Адріана Рабйо. Господарі відповіли на 20-й хвилині – пенальті реалізував Маркус Едвардс. Більше у цьому матчі команди не забивали.

Огляд матчу

Оскільки в першій грі в Турині "Ювентус" здолав "Спортинг" з рахунком 1:0, то за сумою двох зустрічей команда Массіміліано Аллегрі виявилася сильнішою (2:1) та вийшла до півфіналу турніру.

За путівку до фіналу Ліги Європи "б'янконері" позмагаються з іспанською "Севільєю", яка у чвертьфіналі сенсаційно вибила "Манчестер Юнайтед".

Своєю чергою, "Рома" була змушена відіграватися після мінімальної виїзної поразки від "Феєнорда" (1:0) у першому матчі. Команда Жозе Моурінью впоралася з цим завданням, хоча була близькою до фіаско.

Перший тайм минув без голів. На 60-й хвилині "вовків" вивів уперед Леонардо Спінаццола. Але на 80-й хвилині нідерландський колектив відновив паритет у грі – відзначився Ігор Пайшан.

Гості втримували потрібний собі рахунок аж до 89-ї хвилини, коли Пауло Дібала своїм забитим м'ячем перевів гру до овертаймів. Уже в екстратаймах римляни схилили шальки терезів на свою користь завдяки голам Стефана Ель-Шаараві та Лоренцо Пеллегріні.

Додамо, що на 120+1-й хвилині "Феєнорд" залишився у меншості – червону картку отримав Сантьяго Хіменес.

До слова, саме "Феєнорд" не пустив донецький "Шахтар" до чвертьфіналу Ліги Європи.

У півфіналі "Рома" зіграє з німецьким "Баєром", який на шляху до півфіналу пройшов бельгійський "Юніон Сен-Жилуаз".

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