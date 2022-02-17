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Ліга Європи: "Зеніт" у гольовій перестрілці програв сенсації іспанського чемпіонату (відео)

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Ліга Європи: "Зеніт" у гольовій перестрілці програв сенсації іспанського чемпіонату (відео)

Associated Press

"Зелено-білі" здолали чемпіона Росії.

Пітерський "Зеніт" на домашній арені поступився іспанському "Бетісу" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Поєдинок завершився з рахунком 2:3.

Гості ударно розпочали зустріч та швидко двічі забили у ворота російського клубу - відзначилися  Гідо Родрігес і Вілліан Жозе.

На 25-й і 28-й хвилинах відповідно Артем Дзюба і Малком відновили паритет у матчі, проте останнє слово виявилося за іспанським колективом. На 41-й хвилині перемогу "Бетісу" приніс Андрес Гвардадо.

Огляд поєдинку. Повну версію матчу дивіться тут.

Матч-відповідь команди проведуть 24 лютого в Іспанії.

Зазначимо, що "Зеніт" - чинний чемпіон Росії. Своєю чергою, "Бетіс" наразі сенсаційно посідає третє сходинку в Ла Лізі, випереджаючи навіть "Барселону".

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