Ліга чемпіонів: "Інтер" набрав перші очки в групі, "Тоттенгем" зазнав фіаско у Португалії (відео)

У вівторок, 13 вересня, другий тур групового раунду Ліги чемпіонів розпочався матчами "Вікторія" Пльзень - "Інтер" та "Спортинг" - "Тоттенгем".

Міланський "Інтер" на виїзді впевнено обіграв чеську "Вікторію" Пльзень. Матч завершився з рахунком 0:2 .

На 20-й хвилині "нерадзуррі" вийшли вперед - Едін Джеко відзначився з передачі Хоакіна Корреа.

У другому таймі чехи залишилися в меншості - на 61-й хвилині пряму червону картку отримав Павел Буха.

Отримавши чисельну перевагу, підопічні Сімоне Індзагі впевнено довели справу до перемоги. На 70-й хвилині остаточний рахунок у зустрічі встановив Дензел Думфріс, якому асистував той же Джеко.

Набравши перші 3 бали в груповому турнірі, міланці розташувалися на третій сходинці квартету. "Вікторія" з нулем у графі очок перебуває на дні таблиці.

В іншому матчі групи С мюнхенська "Баварія" прийматиме "Барселону". Ця гра також розпочнеться 13 вересня, але о 22:00 за київським часом.

Поєдинки 3-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 4 жовтня: "Інтер" - "Барселона", "Баварія" - "Вікторія" Пльзень.

Лондонський "Тоттенгем" в гостях поступився лісабонському "Спортингу". Матч завершився з рахунком 2:0 на користь португальського клубу.

Обидва голи в цьому протистоянні були забиті в кінцівці. На останній хвилині основного часу Паулінью відкрив рахунок у поєдинку, а на 90+3 хвилині Артур Гомес відправив другий м'яч у ворота "шпор".

Після двох зіграних матчів "Спортинг" очолює групу з 6 очками. "Тоттенгем" йде слідом, маючи 3 бали у своєму активі.

В іншому матчі групи D французький "Марсель" прийматиме німецький "Айнтрахт". Ця гра також розпочнеться 13 вересня, але о 22:00 за київським часом.

Поєдинки 3-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 4 жовтня: "Айнтрахт" - "Тоттенгем", "Марсель" - "Спортинг".

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