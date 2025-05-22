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Ліга чемпіонів-2025/26: хто вже забезпечив собі участь в основній стадії
Наразі вже відомі імена 24 із 36 учасників наступного розіграшу найпрестижнішого євротурніру.
Футбольний сезон-2024/25 добігає до свого завершення. Низка клубів уже гарантували собі участь в основному раунді наступного розіграшу Ліги чемпіонів.
Наразі вже відомі імена 24 із 36 учасників найпрестижнішого єврокубка в сезоні-2025/26.
24-м виборов право виступити в основному раунді ЛЧ-2025/26 лондонський "Тоттенгем" завдяки тому, що став переможцем Ліги Європи, обігравши у фіналі "Манчестер Юнайтед".
Зазначимо, що 29 команд автоматично кваліфікуються до основної стадії турніру, а ще сім путівок будуть розіграні у кваліфікації.
Єдиним представником України у Лізі чемпіонів-2025/26 буде київське "Динамо", яке стало переможцем УПЛ-2024/25.
Однак через падіння в таблиці коефіцієнтів УЄФА чемпіон України з футболу вперше від сезону-2008/09 не потрапить автоматично до основного етапу Ліги чемпіонів, а буде змушений проходити кваліфікацію.
Тож "Динамо" в новій єврокампанії стартуватиме з другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів, матчі якого відбудуться 22/23 та 29/30 липня.
Всі учасники основної стадії Ліги чемпіонів-2025/26
Англія: "Тоттенгем", "Ліверпуль", "Арсенал"
Італія: "Наполі", "Інтер", "Аталанта"
Іспанія: "Барселона", "Реал" Мадрид, "Атлетіко" Мадрид, "Атлетик" Більбао, "Вільярреал"
Німеччина: "Баварія", "Баєр", "Айнтрахт", "Боруссія" Дортмунд
Франція: ПСЖ, "Марсель", "Монако"
Нідерланди: ПСВ, "Аякс"
Португалія: "Спортинг"
Туреччина: "Галатасарай"
Чехія: "Славія"
Греція: "Олімпіакос"
Напряму до основного етапу Ліги чемпіонів вийдуть ще три клуби АПЛ, один представник Серії А і чемпіон Бельгії.
Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів-2024/25 зійдуться французький ПСЖ та італійський "Інтер". Володар трофею визначиться 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.