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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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137
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Ліга чемпіонів-2025/26: хто вже забезпечив собі участь в основній стадії

Наразі вже відомі імена 24 із 36 учасників наступного розіграшу найпрестижнішого євротурніру.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Тоттенгем"

"Тоттенгем" / © Associated Press

Футбольний сезон-2024/25 добігає до свого завершення. Низка клубів уже гарантували собі участь в основному раунді наступного розіграшу Ліги чемпіонів.

Наразі вже відомі імена 24 із 36 учасників найпрестижнішого єврокубка в сезоні-2025/26.

24-м виборов право виступити в основному раунді ЛЧ-2025/26 лондонський "Тоттенгем" завдяки тому, що став переможцем Ліги Європи, обігравши у фіналі "Манчестер Юнайтед".

Зазначимо, що 29 команд автоматично кваліфікуються до основної стадії турніру, а ще сім путівок будуть розіграні у кваліфікації.

Єдиним представником України у Лізі чемпіонів-2025/26 буде київське "Динамо", яке стало переможцем УПЛ-2024/25.

Однак через падіння в таблиці коефіцієнтів УЄФА чемпіон України з футболу вперше від сезону-2008/09 не потрапить автоматично до основного етапу Ліги чемпіонів, а буде змушений проходити кваліфікацію.

Тож "Динамо" в новій єврокампанії стартуватиме з другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів, матчі якого відбудуться 22/23 та 29/30 липня.

Всі учасники основної стадії Ліги чемпіонів-2025/26

Англія: "Тоттенгем", "Ліверпуль", "Арсенал"

Італія: "Наполі", "Інтер", "Аталанта"

Іспанія: "Барселона", "Реал" Мадрид, "Атлетіко" Мадрид, "Атлетик" Більбао, "Вільярреал"

Німеччина: "Баварія", "Баєр", "Айнтрахт", "Боруссія" Дортмунд

Франція: ПСЖ, "Марсель", "Монако"

Нідерланди: ПСВ, "Аякс"

Португалія: "Спортинг"

Туреччина: "Галатасарай"

Чехія: "Славія"

Греція: "Олімпіакос"

Напряму до основного етапу Ліги чемпіонів вийдуть ще три клуби АПЛ, один представник Серії А і чемпіон Бельгії.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів-2024/25 зійдуться французький ПСЖ та італійський "Інтер". Володар трофею визначиться 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.

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Дата публікації
Кількість переглядів
137
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