Ліга чемпіонів-2026/27: хто вже гарантував собі участь в основному раунді

"Манчестер Юнайтед" / © Associated Press

Футбольний сезон-2025/26 наближається до свого завершення. Низка клубів уже гарантували собі участь в основному раунді Ліги чемпіонів-2026/27.

В основній стадії наступного розіграшу найпрестижнішого євротурніру виступлять 36 клубів: 29 команд автоматично туди потраплять, а володарі ще семи путівок будуть визначені за підсумками кваліфікації.

Станом на зараз уже відомі імена 14 учасників основного етапу Ліги чемпіонів-2026/27.

Україну в Лізі чемпіонів-2026/27 представлятиме чемпіон — донецький "Шахтар" максимально близький до цього звання, адже за чотири тури до кінця лідирує з 10-очковим відривом від ЛНЗ.

"Гірники" стартуватимуть з першого відбіркового раунду Ліги чемпіонів, однак мають шанси напряму потрапити до основного етапу, оминувши кваліфікацію.

Завдяки тому, що переможець Ліги чемпіонів-2025/26 уже точно кваліфікується до наступного розіграшу турніру через національний чемпіонат, в основному раунді з'явиться вакантне місце. Його отримає чемпіон із найвищим 5-річним рейтингом серед асоціацій, які розташовані у таблиці коефіцієнтів УЄФА за межами топ-10.

Таким чином, "Шахтар" отримає пряму путівку до основного етапу Ліги чемпіонів, якщо виграє УПЛ, а шотландський "Рейнджерс" та грецький "Олімпіакос" не стануть переможцями своїх чемпіонатів.

Учасники основної стадії Ліги чемпіонів-2026/27

Англія: "Арсенал", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед"

Іспанія: "Барселона", "Реал" Мадрид, "Вільярреал", "Атлетіко" Мадрид

Німеччина: "Баварія", "Боруссія" Дортмунд

Італія: "Інтер"

Франція: ПСЖ, "Ланс"

Нідерланди: ПСВ

Португалія: "Порту"

В основному раунді Ліги чемпіонів кожен із 36 клубів проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Нагадаємо, переможцем Ліги чемпіонів-2024/25 став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

Цього сезону парижани, у складі яких виступає український захисник Ілля Забарний, можуть захистити титул і вдруге поспіль виграти Лігу чемпіонів. У фіналі команда Луїса Енріке позмагається з лондонським "Арсеналом". Вирішальний матч відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

