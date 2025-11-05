Ліга чемпіонів: "Карабах" з Кащуком не програв "Челсі", кривдник "Динамо" створив сенсацію

"Пафос" / © Associated Press

У середу, 5 жовтня, відбулися перші матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26: азербайджанський "Карабах" удома зіграв унічию з англійським "Челсі" ( 2:2 ), а кіпрський "Пафос" на своєму полі обіграв іспанський "Вільярреал" ( 1:0 ).

На 16-й хвилині зустрічі "Челсі" відкрив рахунок завдяки точному удару Естевана. Але ще в першому таймі "Карабах" відповів двома голами – на 29-й хвилині рахунок зрівняв Леандру Андраде, а вже за десять хвилин Марко Янкович реалізував пенальті та вивів азербайджанський клуб уперед.

На старті другого тайму лондонці відігралися – на 53-й хвилині Алехандро Гарначо забив гол, який став останнім у цій грі.

Український півзахисник "Карабаха" Олексій Кащук вийшов на заміну на 75-й хвилині матчу і навіть міг принести своїй команді перемогу, коли в компенсований час у дотик пробив з меж штрафного майданчика просто в руки воротарю "Челсі".

Після чотирьох турів "Карабах" і "Челсі" мають по 7 очок у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів.

Огляд матчу "Карабах" – "Челсі"

Буде додано незабаром.

У паралельному матчі "Пафос", який раніше вибив київське "Динамо" з кваліфікації Ліги чемпіонів, сенсаційно переміг "Вільярреал".

Автором єдиного гола в цій зустрічі став Деррік Лукассен, який забив на початку другого тайму.

Для "Пафоса" це перша в історії перемога в основній стадії Ліги чемпіонів – цього сезону кіпрський клуб дебютував у найпрестижнішому єврокубку.

Після чотирьох турів "Пафос" має 5 очок у таблиці ЛЧ. "Вільярреал" зумів набрати лише один бал.

Огляд матчу "Пафос" – "Вільярреал"

Буде додано незабаром.