Ліга чемпіонів: "Карабах" з Кащуком не програв "Челсі", кривдник "Динамо" створив сенсацію
Завершилися перші матчі другого ігрового дня 4-го туру основного етапу Ліги чемпіонів.
У середу, 5 жовтня, відбулися перші матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26: азербайджанський "Карабах" удома зіграв унічию з англійським "Челсі" (2:2), а кіпрський "Пафос" на своєму полі обіграв іспанський "Вільярреал" (1:0).
На 16-й хвилині зустрічі "Челсі" відкрив рахунок завдяки точному удару Естевана. Але ще в першому таймі "Карабах" відповів двома голами – на 29-й хвилині рахунок зрівняв Леандру Андраде, а вже за десять хвилин Марко Янкович реалізував пенальті та вивів азербайджанський клуб уперед.
На старті другого тайму лондонці відігралися – на 53-й хвилині Алехандро Гарначо забив гол, який став останнім у цій грі.
Український півзахисник "Карабаха" Олексій Кащук вийшов на заміну на 75-й хвилині матчу і навіть міг принести своїй команді перемогу, коли в компенсований час у дотик пробив з меж штрафного майданчика просто в руки воротарю "Челсі".
Після чотирьох турів "Карабах" і "Челсі" мають по 7 очок у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів.
Огляд матчу "Карабах" – "Челсі"
У паралельному матчі "Пафос", який раніше вибив київське "Динамо" з кваліфікації Ліги чемпіонів, сенсаційно переміг "Вільярреал".
Автором єдиного гола в цій зустрічі став Деррік Лукассен, який забив на початку другого тайму.
Для "Пафоса" це перша в історії перемога в основній стадії Ліги чемпіонів – цього сезону кіпрський клуб дебютував у найпрестижнішому єврокубку.
Після чотирьох турів "Пафос" має 5 очок у таблиці ЛЧ. "Вільярреал" зумів набрати лише один бал.
Огляд матчу "Пафос" – "Вільярреал"
