Проспорт
22
1 хв

Ліга чемпіонів: хто вже вийшов до 1/2 фіналу

Список клубів, які пробилися до півфіналу найпрестижнішого єврокубка.

Максим Приходько
"Атлетіко" Мадрид

7/8 та 14/15 квітня відбуваються матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

За їхніми підсумками визначаться півфіналісти найпрестижнішого євротурніру.

До вашої уваги список клубів, які вже пробилися до 1/2 фіналу нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів.

Учасники 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

  • ПСЖ (Франція)

  • "Атлетіко" Мадрид (Іспанія)

Список доповниться після матчів 15 квітня.

Півфінальні пари Ліги чемпіонів

  • ПСЖ (Франція) — "Реал" Мадрид (Іспанія) / "Баварія" (Німеччина)

  • "Атлетіко" Мадрид (Іспанія) — "Спортинг" (Португалія) / "Арсенал" (Англія)

Півфінальні матчі Ліги чемпіонів відбудуться 28/29 квітня та 5/6 травня.

Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

