Ліга чемпіонів: хто вже вийшов до 1/2 фіналу
Список клубів, які пробилися до півфіналу найпрестижнішого єврокубка.
7/8 та 14/15 квітня відбуваються матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.
За їхніми підсумками визначаться півфіналісти найпрестижнішого євротурніру.
До вашої уваги список клубів, які вже пробилися до 1/2 фіналу нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів.
Учасники 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
ПСЖ (Франція)
"Атлетіко" Мадрид (Іспанія)
Список доповниться після матчів 15 квітня.
Півфінальні пари Ліги чемпіонів
ПСЖ (Франція) — "Реал" Мадрид (Іспанія) / "Баварія" (Німеччина)
"Атлетіко" Мадрид (Іспанія) — "Спортинг" (Португалія) / "Арсенал" (Англія)
Півфінальні матчі Ліги чемпіонів відбудуться 28/29 квітня та 5/6 травня.
Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.