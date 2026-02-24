ТСН у соціальних мережах

Ліга чемпіонів: хто вже вийшов до 1/8 фіналу

Жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу найпрестижнішого єврокубка відбудеться у п'ятницю, 27 лютого.

"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

17/18 і 24/25 лютого відбуваються матчі стикової стадії плейоф Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

За їхніми підсумками стануть відомі всі учасники 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного євротурніру.

В 1/8 фіналу зіграють топ-8 команд основного етапу Ліги чемпіонів та вісім переможців протистоянь стикового раунду плейоф.

До вашої уваги список усіх клубів, які пробилися до 1/8 фіналу нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів.

Топ-8 основного етапу Ліги чемпіонів: "Арсенал" (Англія), "Баварія" (Німеччина), "Ліверпуль" (Англія), "Тоттенгем" (Англія), "Барселона" (Іспанія), "Челсі" (Англія), "Спортинг" (Португалія), "Манчестер Сіті" (Англія).

Переможці стикового раунду плейоф: список доповнюється.

Жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 27 лютого, о 13:00 за київським часом.

Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

