Ліга чемпіонів: хто вже вийшов до плейоф

"Баварія" / © Associated Press

Від 16 вересня 2025-го до 28 січня 2026 року відбуваються матчі основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Це другий розіграш найпрестижнішого євротурніру за новим форматом: 36 клубів зіграють по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі плейоф Ліги чемпіонів відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь на вибування.

Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 30 травня 2026 року на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Шість з восьми турів основного раунду Ліги чемпіонів відбулися 2025 року, ще два заплановано на початок 2026-го (20-21 січня та 28 січня).

Станом на зараз вихід до плейоф, щонайменше до 1/16 фіналу, гарантували собі вже п'ять клубів: "Арсенал", "Баварія", ПСЖ, "Манчестер Сіті" та "Аталанта".

Зазначимо, що "Арсенал" вже забезпечив собі участь в 1/8 фіналу – "каноніри" залишаються єдиною командою, яка ще не втрачала очок у нинішньому розіграші головного єврокубка.

Жеребкування стикових матчів Ліги чемпіонів відбудеться 30 січня 2026 року. Перші поєдинки цієї стадії зіграють 17/18 лютого, а зустрічі у відповідь – 24/25 лютого.

Календар плейоф Ліги чемпіонів

Жеребкування стикових матчів: 30 січня 2026 року

Стикові матчі: 17/18 та 24/25 лютого 2026 року

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу: 27 лютого 2026 року

1/8 фіналу: 10/11 та 17/18 березня 2026 року

1/4 фіналу: 7/8 та 14/15 квітня 2026 року

1/2 фіналу: 28/29 квітня та 5/6 травня 2026 року

Фінал: 30 травня 2026 року (Будапешт)

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.