Ліга чемпіонів: результати жеребкування основного етапу

Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

У четвер, 28 серпня, у Монако відбулося жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Участь у ньому взяли 36 клубів, які згідно з рейтингом УЄФА перед процедурою жеребкування було поділено на 4 кошики по 9 команд.

Як і минулого сезону, коли вперше було застосовано новий формат ЛЧ, жеребкування основного етапу турніру здійснювалося за допомогою автоматизованої комп'ютерної системи.

Кожна команда дізналася імена восьми різних суперників, з якими зіграє в основному раунді Ліги чемпіонів – чотири матчі вдома і стільки ж на виїзді.

Цього сезону вперше за 20 років жодна українська команда не зіграє в основній стадії Ліги чемпіонів. Єдиним представником України у кваліфікації найпрестижнішого євротурніру було київське "Динамо", але підопічні Олександра Шовковського в третьому раунді відбору поступилися кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2).

Результати жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів

Кошик 1

ПСЖ (Франція): Баварія (вдома), Барселона (у гостях), Аталанта (вдома), Баєр (у гостях), Тоттенгем (вдома), Спортинг (у гостях), Ньюкасл (вдома), Атлетик (у гостях).

Реал Мадрид (Іспанія): Манчестер Сіті (вдома), Ліверпуль (у гостях), Ювентус (вдома), Бенфіка (у гостях), Марсель (вдома), Олімпіакос (у гостях), Монако (вдома), Кайрат (у гостях).

Манчестер Сіті (Англія): Боруссія Дортмунд (вдома), Реал Мадрид (у гостях), Баєр (вдома), Вільярреал (у гостях), Наполі (вдома), Буде-Глімт (у гостях), Галатасарай (вдома), Монако (у гостях).

Баварія (Німеччина): Челсі (вдома), ПСЖ (у гостях), Брюгге (вдома), Арсенал (у гостях), Спортинг (вдома), ПСВ (у гостях), Юніон (вдома), Пафос (у гостях).

Ліверпуль (Англія): Реал Мадрид (вдома), Інтер (у гостях), Атлетіко (вдома), Айнтрахт (у гостях), ПСВ (вдома), Марсель (у гостях), Карабах (вдома), Галатасарай (у гостях).

Інтер (Італія): Ліверпуль (вдома), Боруссія Дортмунд (у гостях), Арсенал (вдома), Атлетіко (у гостях), Славія (вдома), Аякс (у гостях), Кайрат (вдома), Юніон (у гостях).

Челсі (Англія): Барселона (вдома), Баварія (у гостях), Бенфіка (вдома), Аталанта (у гостях), Аякс (вдома), Наполі (у гостях), Пафос (вдома), Карабах (у гостях).

Боруссія Дортмунд (Німеччина): Інтер (вдома), Манчестер Сіті (у гостях), Вільярреал (вдома), Ювентус (у гостях), Буде-Глімт (вдома), Тоттенгем (у гостях), Атлетик (вдома), Копенгаген (у гостях).

Барселона (Іспанія): ПСЖ (вдома), Челсі (у гостях), Айнтрахт (удома), Брюгге (в гостях), Олімпіакос (вдома), Славія (у гостях), Копенгаген (вдома), Ньюкасл (у гостях).

Кошик 2

Арсенал (Англія): Баварія (вдома), Інтер (у гостях), Атлетіко (вдома), Брюгге (у гостях), Олімпіакос (вдома), Славія (у гостях), Кайрат (вдома), Атлетик (у гостях).

Баєр (Німеччина): ПСЖ (вдома), Манчестер Сіті (у гостях), Вільярреал (вдома), Бенфіка (у гостях), ПСВ (вдома), Олімпіакос (у гостях), Ньюкасл (вдома), Копенгаген (у гостях).

Атлетіко (Іспанія): Інтер (вдома), Ліверпуль (у гостях), Айнтрахт (вдома), Арсенал (у гостях), Буде-Глімт (вдома), ПСВ (у гостях), Юніон (вдома), Галатасарай (у гостях).

Бенфіка (Португалія): Реал Мадрид (вдома), Челсі (у гостях), Баєр (вдома), Ювентус (у гостях), Наполі (вдома), Аякс (у гостях), Карабах (вдома), Ньюкасл (у гостях).

Аталанта (Італія): Челсі (вдома), ПСЖ (у гостях), Брюгге (вдома), Айнтрахт (у гостях), Славія (вдома), Марсель (у гостях), Атлетик (вдома), Юніон (у гостях).

Вільярреал (Іспанія): Манчестер Сіті (вдома), Боруссія Дортмунд (у гостях), Ювентус (вдома), Баєр (у гостях), Аякс (вдома), Тоттенгем (у гостях), Копенгаген (вдома), Пафос (у гостях).

Ювентус (Італія): Боруссія Дортмунд (вдома), Реал Мадрид (у гостях), Бенфіка (вдома), Вільярреал (у гостях), Спортинг (вдома), Буде-Глімт (у гостях), Пафос (вдома), Монако (у гостях).

Айнтрахт (Німеччина): Ліверпуль (вдома), Барселона (у гостях), Аталанта (вдома), Атлетіко (у гостях), Тоттенгем (вдома), Наполі (у гостях), Галатасарай (вдома), Карабах (у гостях).

Брюгге (Бельгія): Барселона (вдома), Баварія (у гостях), Арсенал (вдома), Аталанта (у гостях), Марсель (вдома), Спортинг (у гостях), Монако (вдома), Кайрат (у гостях).

Кошик 3

Тоттенгем (Англія): Боруссія Дортмунд (вдома), ПСЖ (у гостях), Вільярреал (вдома), Айнтрахт (у гостях), Славія (вдома), Буде-Глімт (у гостях), Копенгаген (вдома), Монако (у гостях).

ПСВ (Нідерланди): Баварія (вдома), Ліверпуль (у гостях), Атлетіко (вдома), Баєр (у гостях), Наполі (вдома), Олімпіакос (у гостях), Юніон (вдома), Ньюкасл (у гостях).

Аякс (Нідерланди): Інтер (вдома), Челсі (у гостях), Бенфіка (вдома), Вільярреал (у гостях), Олімпіакос (вдома), Марсель (у гостях), Галатасарай (вдома), Карабах (у гостях).

Наполі (Італія): Челсі (вдома), Манчестер Сіті (у гостях), Айнтрахт (вдома), Бенфіка (у гостях), Спортинг (вдома), ПСВ (у гостях), Карабах (вдома), Копенгаген (у гостях).

Спортинг (Португалія): ПСЖ (вдома), Баварія (у гостях), Брюгге (вдома), Ювентус (у гостях), Марсель (вдома), Наполі (у гостях), Кайрат (вдома), Атлетик (у гостях).

Олімпіакос (Греція): Реал Мадрид (вдома), Барселона (у гостях), Баєр (вдома), Арсенал (у гостях), ПСВ (вдома), Аякс (у гостях), Пафос (вдома), Кайрат (у гостях).

Славія (Чехія): Барселона (вдома), Інтер (у гостях), Арсенал (вдома), Аталанта (у гостях), Буде-Глімт (вдома), Тоттенгем (у гостях), Атлетик (вдома), Пафос (у гостях).

Буде-Глімт (Норвегія): Манчестер Сіті (вдома), Боруссія Дортмунд (у гостях), Ювентус (вдома), Атлетіко (у гостях), Тоттенгем (вдома), Славія (в гостях), Монако (вдома), Галатасарай (у гостях).

Марсель (Франція): Ліверпуль (вдома), Реал Мадрид (у гостях), Аталанта (вдома), Брюгге (у гостях), Аякс (вдома), Спортинг (у гостях), Ньюкасл (вдома), Юніон (у гостях).

Кошик 4

Копенгаген (Данія): Боруссія Дортмунд (вдома), Баварія (у гостях), Баєр (вдома), Вільярреал (у гостях), Наполі (вдома), Тоттенгем (у гостях), Кайрат (вдома), Карабах (у гостях).

Монако (Франція): Манчестер Сіті (вдома), Реал Мадрид (у гостях), Ювентус (вдома), Брюгге (у гостях), Тоттенгем (вдома), Буде-Глімт (у гостях), Галатасарай (вдома), Пафос (у гостях).

Галатасарай (Туреччина): Ліверпуль (вдома), Манчестер Сіті (у гостях), Атлетіко (вдома), Айнтрахт (у гостях), Буде-Глімт (вдома), Аякс (у гостях), Юніон (вдома), Монако (у гостях).

Юніон (Бельгія): Інтер (вдома), Баварія (у гостях), Аталанта (вдома), Атлетіко (у гостях), Марсель (вдома), ПСВ (у гостях), Ньюкасл (вдома), Галатасарай (у гостях).

Карабах (Азербайджан): Челсі (вдома), Ліверпуль (у гостях), Айнтрахт (вдома), Бенфіка (у гостях), Аякс (вдома), Наполі (у гостях), Копенгаген (удома), Атлетик (у гостях).

Атлетик Більбао (Іспанія): ПСЖ (вдома), Боруссія Дортмунд (у гостях), Арсенал (вдома), Аталанта (у гостях), Спортинг (вдома), Славія (у гостях), Карабах (вдома), Ньюкасл (у гостях).

Ньюкасл (Англія): Барселона (вдома), ПСЖ (у гостях), Бенфіка (вдома), Баєр (у гостях), ПСВ (вдома), Марсель (у гостях), Атлетик (вдома), Юніон (у гостях);

Пафос (Кіпр): Баварія (вдома), Челсі (у гостях), Вільярреал (вдома), Ювентус (у гостях), Славія (вдома), Олімпіакос (у гостях), Монако (вдома), Кайрат (у гостях).

Кайрат (Казахстан): Рела Мадрид (вдома), Інтер (у гостях), Брюгге (вдома), Арсенал (у гостях), Олімпіакос (вдома), Спортинг (у гостях), Пафос (удома), Копенгаген (у гостях).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Календар турів основної стадії Ліги чемпіонів

1-й тур: 16-18 вересня 2025 року

2-й тур: 30 вересня - 1 жовтня 2025 року

3-й тур: 21-22 жовтня 2025 року

4-й тур: 4-5 листопада 2025 року

5-й тур: 25-26 листопада 2025 року

6-й тур: 9-10 грудня 2025 року

7-й тур: 20-21 січня 2026 року

8-й тур: 28 січня 2026 року

Від 1/8 фіналу плейоф Ліги чемпіонів відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.

Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 30 травня 2026 року в угорському Будапешті.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.