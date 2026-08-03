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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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115
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Ліга чемпіонів: результати жеребкування раунду плейоф кваліфікації

Матчі цієї стадії заплановані на 18/19 і 25/26 серпня.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Трофей Ліги чемпіонів

Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

У понеділок, 3 серпня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Матчі цієї стадії заплановані на 18/19 і 25/26 серпня.

Сім переможців пар вийдуть до основного раунду Ліги чемпіонів. Сім команд, які програють, виступатимуть в основному етапі Ліги Європи.

Результати жеребкування раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Шлях чемпіонів

  • Переможець пари "Левськи" (Болгарія) / "Кайрат" (Казахстан) — АЕК Афіни (Греція)

  • "Селтік" (Шотландія) — ЛАСК (Австрія)

  • Переможець пари "Динамо" Загреб (Хорватія) / "Кауно Жальгіріс" (Литва) — "Вікінг" (Норвегія)

  • Переможець пари "М'єльбю" (Швеція) / "Слован" Братислава (Словаччина) — переможець пари "Арарат-Вірменія" (Вірменія) / "Цельє" (Словенія)

  • Переможець пари "Хапоель" Беер-Шева (Ізраїль) / "Црвена Звезда" (Сербія) — переможець пари "Орхус" (Данія) / "Сабах" (Азербайджан)

Шлях представників ліг

  • Переможець пари "Фенербахче" (Туреччина) / "Штурм" Грац (Австрія) — переможець пари "Спарта" Прага (Чехія) / "Ліон" (Франція)

  • Переможець пари "Олімпіакос" (Греція) / НЕК Неймеген (Нідерланди) — переможець пари "Юніон Сент-Жилуаз" (Бельгія) / "Буде-Глімт" (Норвегія)

Нагадаємо, Україну в Лізі чемпіонів-2026/27 представлятиме чемпіон — донецький "Шахтар".

"Гірники" отримали пряму путівку до основного раунду, оминувши кваліфікацію.

Завдяки тому, що переможець Ліги чемпіонів-2025/26 кваліфікувався до наступного розіграшу турніру через національний чемпіонат, в основному раунді з'явилося вакантне місце. Його отримав чемпіон із найвищим 5-річним рейтингом серед асоціацій, які розташовані у таблиці коефіцієнтів УЄФА за межами топ-10.

Оскільки шотландський "Рейнджерс" та грецький "Олімпіакос", які мають вищий за "гірників" клубний рейтинг УЄФА, не змогли стати переможцями своїх чемпіонатів, то пряма путівка до основного етапу Ліги чемпіонів-2026/27 дісталася саме "Шахтарю".

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
115
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