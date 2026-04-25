Проспорт
42
Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/2 фіналу

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 1/2 фіналу найпрестижнішого єврокубка.

Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

28/29 квітня та 5/6 травня відбудуться матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

У боротьбі за найпрестижніший євротрофей залишилися лише чотири клуби: "Атлетіко", ПСЖ, "Арсенал" і "Баварія".

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до фіналу турніру.

Розклад і результати матчів 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Перші матчі

Вівторок, 28 квітня

22:00 ПСЖ (Франція) — "Баварія" (Німеччина)

Середа, 29 квітня

22:00 "Атлетіко" Мадрид (Іспанія) — "Арсенал" (Англія)

Матчі-відповіді

Вівторок, 5 травня

22:00 "Арсенал" (Англія) — "Атлетіко" Мадрид (Іспанія)

Середа, 6 травня

22:00 "Баварія" (Німеччина) — ПСЖ (Франція)

Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

