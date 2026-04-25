- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 42
- Час на прочитання
- 1 хв
Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/2 фіналу
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 1/2 фіналу найпрестижнішого єврокубка.
28/29 квітня та 5/6 травня відбудуться матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.
У боротьбі за найпрестижніший євротрофей залишилися лише чотири клуби: "Атлетіко", ПСЖ, "Арсенал" і "Баварія".
Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до фіналу турніру.
Розклад і результати матчів 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Перші матчі
Вівторок, 28 квітня
22:00 ПСЖ (Франція) — "Баварія" (Німеччина)
Середа, 29 квітня
22:00 "Атлетіко" Мадрид (Іспанія) — "Арсенал" (Англія)
Матчі-відповіді
Вівторок, 5 травня
22:00 "Арсенал" (Англія) — "Атлетіко" Мадрид (Іспанія)
Середа, 6 травня
22:00 "Баварія" (Німеччина) — ПСЖ (Франція)
Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.