- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 17k
- Час на прочитання
- 1 хв
Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/4 фіналу
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 1/4 фіналу найпрестижнішого єврокубка.
7/8 та 14/15 квітня відбудуться матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.
На цій стадії зіграють вісім клубів, які змогли подолати 1/8 фіналу: "Спортинг", "Арсенал", ПСЖ, "Реал" Мадрид, "Барселона", "Баварія", "Ліверпуль" та "Атлетіко".
Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до півфіналу.
Розклад і результати матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Перші матчі
Вівторок, 7 квітня
22:00 "Реал" Мадрид (Іспанія) — "Баварія" (Німеччина)
22:00 "Спортинг" (Португалія) — "Арсенал" (Англія)
Середа, 8 квітня
22:00 "Барселона" (Іспанія) — "Атлетіко" Мадрид (Іспанія)
22:00 ПСЖ (Франція) — "Ліверпуль" (Англія)
Матчі-відповіді
Вівторок, 14 квітня
22:00 "Атлетіко" Мадрид (Іспанія) — "Барселона" (Іспанія)
22:00 "Ліверпуль" (Англія) — ПСЖ (Франція)
Середа, 15 квітня
22:00 "Арсенал" (Англія) — "Спортинг" (Португалія)
22:00 "Баварія" (Німеччина) — "Реал" Мадрид (Іспанія)
Сітка плейоф Ліги чемпіонів
Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.