Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 1/4 фіналу найпрестижнішого єврокубка.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

7/8 та 14/15 квітня відбудуться матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

На цій стадії зіграють вісім клубів, які змогли подолати 1/8 фіналу: "Спортинг", "Арсенал", ПСЖ, "Реал" Мадрид, "Барселона", "Баварія", "Ліверпуль" та "Атлетіко".

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до півфіналу.

Розклад і результати матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Перші матчі

Вівторок, 7 квітня

22:00 "Реал" Мадрид (Іспанія) — "Баварія" (Німеччина)

22:00 "Спортинг" (Португалія) — "Арсенал" (Англія)

Середа, 8 квітня

22:00 "Барселона" (Іспанія) — "Атлетіко" Мадрид (Іспанія)

22:00 ПСЖ (Франція) — "Ліверпуль" (Англія)

Матчі-відповіді

Вівторок, 14 квітня

22:00 "Атлетіко" Мадрид (Іспанія) — "Барселона" (Іспанія)

22:00 "Ліверпуль" (Англія) — ПСЖ (Франція)

Середа, 15 квітня

22:00 "Арсенал" (Англія) — "Спортинг" (Португалія)

22:00 "Баварія" (Німеччина) — "Реал" Мадрид (Іспанія)

Сітка плейоф Ліги чемпіонів

Сітка плейоф Ліги чемпіонів / x.com/FootRankings

Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

