ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
6
Час на прочитання
2 хв

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів четвертого туру

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 4-го туру основного раунду найпрестижнішого єврокубка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Трофей Ліги чемпіонів

Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

4 та 5 листопада відбудуться матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Уперше за 20 років жодна українська команда не грає в основному етапі найпрестижнішого євротурніру. Єдиним представником України у кваліфікації нинішньої Ліги чемпіонів було київське "Динамо", але підопічні Олександра Шовковського в третьому раунді відбору вилетіли від кіпрського "Пафоса".

Водночас свої поєдинки проведуть клуби, за які виступають українці. У вівторок, 4 листопада, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зустрінеться з "Ліверпулем".

Того ж дня ПСЖ українського захисника Іллі Забарного, який минулого туру заробив вилучення та дискваліфікацію на один матч, прийме "Баварію". Також "Олімпіакос" українського форварда Романа Яремчука позмагається з ПСВ.

У середу, 5 листопада, "Карабах" українського півзахисника Олексія Кащука протистоятиме "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика.

Крім того, "Бенфіка" з двома українцями воротарем Анаталієм Трубіним і півзахисником Георгієм Судаковим зійдеться з "Баєром", "Барселона" завітає у гості до "Брюгге", а "Манчестер Сіті" прийме дортмундську "Боруссію".

Розклад і результати матчів 4-го туру Ліги чемпіонів

Вівторок, 4 листопада

19:45 "Наполі" (Італія) – "Айнтрахт" (Німеччина)

19:45 "Славія" Прага (Чехія) – "Арсенал" (Англія)

22:00 "Атлетіко" Мадрид (Іспанія) – "Юніон Сент-Жиллуаз" (Бельгія)

22:00 "Буде-Глімт" (Норвегія) – "Монако" (Франція)

22:00 "Ліверпуль" (Англія) – "Реал" Мадрид (Іспанія)

22:00 "Олімпіакос" (Греція) – ПСВ (Нідерланди)

22:00 ПСЖ (Франція) – "Баварія" (Німеччина)

22:00 "Тоттенгем" (Англія) – "Копенгаген" (Данія)

22:00 "Ювентус" (Італія) – "Спортинг" (Португалія)

Середа, 5 листопада

19:45 "Карабах" (Азербайджан) – "Челсі" (Англія)

19:45 "Пафос" (Кіпр) – "Вільярреал" (Іспанія)

22:00 "Аякс" (Нідерланди) – "Галатасарай" (Туреччина)

22:00 "Бенфіка" (Португалія) – "Баєр" (Німеччина)

22:00 "Брюгге" (Бельгія) – "Барселона" (Іспанія)

22:00 "Інтер" (Італія) – "Кайрат" (Казахстан)

22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)

22:00 "Марсель" (Франція) – "Аталанта" (Італія)

22:00 "Ньюкасл" (Англія) – "Атлетик" Більбао (Іспанія)

Формат Ліги чемпіонів

В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі плейоф Ліги чемпіонів відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.

Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 30 травня 2026 року на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

Дата публікації
Кількість переглядів
6
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie