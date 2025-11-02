Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів четвертого туру

Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

Реклама

4 та 5 листопада відбудуться матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Уперше за 20 років жодна українська команда не грає в основному етапі найпрестижнішого євротурніру. Єдиним представником України у кваліфікації нинішньої Ліги чемпіонів було київське "Динамо", але підопічні Олександра Шовковського в третьому раунді відбору вилетіли від кіпрського "Пафоса".

Водночас свої поєдинки проведуть клуби, за які виступають українці. У вівторок, 4 листопада, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зустрінеться з "Ліверпулем".

Реклама

Того ж дня ПСЖ українського захисника Іллі Забарного, який минулого туру заробив вилучення та дискваліфікацію на один матч, прийме "Баварію". Також "Олімпіакос" українського форварда Романа Яремчука позмагається з ПСВ.

У середу, 5 листопада, "Карабах" українського півзахисника Олексія Кащука протистоятиме "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика.

Крім того, "Бенфіка" з двома українцями воротарем Анаталієм Трубіним і півзахисником Георгієм Судаковим зійдеться з "Баєром", "Барселона" завітає у гості до "Брюгге", а "Манчестер Сіті" прийме дортмундську "Боруссію".

Розклад і результати матчів 4-го туру Ліги чемпіонів

Вівторок, 4 листопада

Реклама

19:45 "Наполі" (Італія) – "Айнтрахт" (Німеччина)

19:45 "Славія" Прага (Чехія) – "Арсенал" (Англія)

22:00 "Атлетіко" Мадрид (Іспанія) – "Юніон Сент-Жиллуаз" (Бельгія)

22:00 "Буде-Глімт" (Норвегія) – "Монако" (Франція)

Реклама

22:00 "Ліверпуль" (Англія) – "Реал" Мадрид (Іспанія)

22:00 "Олімпіакос" (Греція) – ПСВ (Нідерланди)

22:00 ПСЖ (Франція) – "Баварія" (Німеччина)

22:00 "Тоттенгем" (Англія) – "Копенгаген" (Данія)

Реклама

22:00 "Ювентус" (Італія) – "Спортинг" (Португалія)

Середа, 5 листопада

19:45 "Карабах" (Азербайджан) – "Челсі" (Англія)

19:45 "Пафос" (Кіпр) – "Вільярреал" (Іспанія)

Реклама

22:00 "Аякс" (Нідерланди) – "Галатасарай" (Туреччина)

22:00 "Бенфіка" (Португалія) – "Баєр" (Німеччина)

22:00 "Брюгге" (Бельгія) – "Барселона" (Іспанія)

22:00 "Інтер" (Італія) – "Кайрат" (Казахстан)

Реклама

22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)

22:00 "Марсель" (Франція) – "Аталанта" (Італія)

22:00 "Ньюкасл" (Англія) – "Атлетик" Більбао (Іспанія)

Формат Ліги чемпіонів

В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Реклама

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі плейоф Ліги чемпіонів відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.

Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 30 травня 2026 року на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.