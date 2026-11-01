ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
2 хв

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів четвертого туру

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 4-го туру основного раунду найпрестижнішого єврокубка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Трофей Ліги чемпіонів

Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

3 та 4 листопада відбудуться матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Україну в найпрестижнішого єврокубку представляє чинний чемпіон УПЛ — донецький "Шахтар", який напряму потрапив до основного етапу турніру.

Підопічні Арди Турана розпочали єврокубковий сезон виїзною нічиєю з чемпіоном Нідерландів — ПСВ (1:1), після чого в номінально домашньому поєдинку на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні здолали чемпіона Греції — афінський АЕК (3:1) та в гостях програли чемпіону Італії — міланському "Інтеру" (0:1).

У 4-му турі Ліги чемпіонів "гірники" у вівторок, 3 листопада, проведуть номінально домашній матч проти лісабонського "Спортинга".

Розклад і результати матчів 4-го туру Ліги чемпіонів

Вівторок, 3 листопада

19:45 "Галатасарай" (Туреччина) — "Штутгарт" (Німеччина)

19:45 "Шахтар" (Україна) — "Спортинг" (Португалія)

22:00 "Атлетіко" (Іспанія) — "Баварія" (Німеччина)

22:00 "Барселона" (Іспанія) — "Астон Вілла" (Англія)

22:00 "Буде-Глімт" (Норвегія) — "Лілль" (Франція)

22:00 "Вільярреал" (Іспанія) — ПСЖ (Франція)

22:00 ЛАСК (Австрія) — "Слован" Братислава (Словаччина)

22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англія) — "Рома" (Італія)

22:00 "Феєнорд" (Нідерланди) — "Інтер" (Італія)

Середа, 4 листопада

19:45 "Фенербахче" (Туреччина) — "Ліверпуль" (Англія)

19:45 АЕК Афіни (Греція) — "Реал" Мадрид (Іспанія)

22:00 "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) — "Бетіс" (Іспанія)

22:00 "Вікінг" (Норвегія) — "Сабах" (Азербайджан)

22:00 "Ланс" (Франція) — "Комо" (Італія)

22:00 "Порту" (Португалія) — "Наполі" (Італія)

22:00 ПСВ (Нідерланди) — "Брюгге" (Бельгія)

22:00 "Лейпциг" (Німеччина) — "Манчестер Сіті" (Англія)

22:00 "Славія" (Чехія) — "Арсенал" (Англія)

Формат Ліги чемпіонів

В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками — чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі у форматі двоматчевих протистоянь відбудеться 1/8 фіналу, 1/4 фіналу та 1/2 фіналу. Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 5 червня 2027 року на стадіоні "Метрополітано" у Мадриді.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб в серії пенальті здолав лондонський "Арсенал" і вдруге поспіль виграв найпрестижніший єврокубок.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie