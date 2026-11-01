Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів четвертого туру

Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

Реклама

3 та 4 листопада відбудуться матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Україну в найпрестижнішого єврокубку представляє чинний чемпіон УПЛ — донецький "Шахтар", який напряму потрапив до основного етапу турніру.

Реклама

Підопічні Арди Турана розпочали єврокубковий сезон виїзною нічиєю з чемпіоном Нідерландів — ПСВ (1:1), після чого в номінально домашньому поєдинку на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні здолали чемпіона Греції — афінський АЕК (3:1) та в гостях програли чемпіону Італії — міланському "Інтеру" (0:1).

Реклама

У 4-му турі Ліги чемпіонів "гірники" у вівторок, 3 листопада, проведуть номінально домашній матч проти лісабонського "Спортинга".

Розклад і результати матчів 4-го туру Ліги чемпіонів

Вівторок, 3 листопада

19:45 "Галатасарай" (Туреччина) — "Штутгарт" (Німеччина)

19:45 "Шахтар" (Україна) — "Спортинг" (Португалія)

Реклама

22:00 "Атлетіко" (Іспанія) — "Баварія" (Німеччина)

22:00 "Барселона" (Іспанія) — "Астон Вілла" (Англія)

22:00 "Буде-Глімт" (Норвегія) — "Лілль" (Франція)

22:00 "Вільярреал" (Іспанія) — ПСЖ (Франція)

Реклама

22:00 ЛАСК (Австрія) — "Слован" Братислава (Словаччина)

22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англія) — "Рома" (Італія)

22:00 "Феєнорд" (Нідерланди) — "Інтер" (Італія)

Середа, 4 листопада

19:45 "Фенербахче" (Туреччина) — "Ліверпуль" (Англія)

19:45 АЕК Афіни (Греція) — "Реал" Мадрид (Іспанія)

22:00 "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) — "Бетіс" (Іспанія)

22:00 "Вікінг" (Норвегія) — "Сабах" (Азербайджан)

22:00 "Ланс" (Франція) — "Комо" (Італія)

22:00 "Порту" (Португалія) — "Наполі" (Італія)

22:00 ПСВ (Нідерланди) — "Брюгге" (Бельгія)

22:00 "Лейпциг" (Німеччина) — "Манчестер Сіті" (Англія)

22:00 "Славія" (Чехія) — "Арсенал" (Англія)

Формат Ліги чемпіонів

В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками — чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі у форматі двоматчевих протистоянь відбудеться 1/8 фіналу, 1/4 фіналу та 1/2 фіналу. Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 5 червня 2027 року на стадіоні "Метрополітано" у Мадриді.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб в серії пенальті здолав лондонський "Арсенал" і вдруге поспіль виграв найпрестижніший єврокубок.

Новини партнерів

Новини партнерів