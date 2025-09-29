ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
2 хв

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів другого туру

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 2-го туру основного раунду найпрестижнішого єврокубка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Трофей Ліги чемпіонів

Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

30 вересня та 1 жовтня відбудуться матчі другого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Уперше за 20 років жодна українська команда не грає в основному етапі найпрестижнішого євротурніру. Єдиним представником України у кваліфікації нинішньої Ліги чемпіонів було київське "Динамо", але підопічні Олександра Шовковського в третьому раунді відбору вилетіли від кіпрського "Пафоса".

Водночас свої поєдинки проведуть клуби, за які виступають українці. У вівторок, 30 вересня, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна позмагається з казахстанським "Кайратом", який є абсолютним дебютантом основного етапу ЛЧ.

Того ж дня португальська "Бенфіка" з двома українцями – воротарем Анаталієм Трубіним і півзахисником Георгієм Судаковим – протистоятиме англійському "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика.

У середу, 1 жовтня, азербайджанський "Карабах" українського півзахисника Олексія Кащука прийме данський "Копенгаген", а грецький "Олімпіакос" українського форварда Романа Яремчука зійдеться з лондонським "Арсеналом", який відправив українця Олександра Зінченка в оренду до англійського "Ноттінгем Форест".

У центральному поєдинку ігрового дня "Барселона" прийматиме французький ПСЖ, кольори якого захищає український захисник Ілля Забарний.

Розклад і результати матчів 2-го туру Ліги чемпіонів

Вівторок, 30 вересня

19:45 "Аталанта" (Італія) – "Брюгге" (Бельгія)

19:45 "Кайрат" (Казахстан) – "Реал" Мадрид (Іспанія)

22:00 "Атлетіко" Мадрид (Іспанія) – "Айнтрахт" (Німеччина)

22:00 "Буде-Глімт" (Норвегія) – "Тоттенгем" (Англія)

22:00 "Галатасарай" (Туреччина) – "Ліверпуль" (Англія)

22:00 "Інтер" (Італія) – "Славія" Прага (Чехія)

22:00 "Марсель" (Франція) – "Аякс" (Нідерланди)

22:00 "Пафос" (Кіпр) – "Баварія" (Німеччина)

22:00 "Челсі" (Англія) – "Бенфіка" (Португалія)

Середа, 1 жовтня

19:45 "Карабах" (Азербайджан) – "Копенгаген" (Данія)

19:45 "Юніон Сент-Жиллуаз" (Бельгія) – "Ньюкасл" (Англія)

22:00 "Арсенал" (Англія) – "Олімпіакос" (Греція)

22:00 "Баєр" (Німеччина) – ПСВ (Нідерланди)

22:00 "Барселона" (Іспанія) – ПСЖ (Франція)

22:00 "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) – "Атлетик" Більбао (Іспанія)

22:00 "Вільярреал" (Іспанія) – "Ювентус" (Італія)

22:00 "Монако" (Франція) – "Манчестер Сіті" (Англія)

22:00 "Наполі" (Італія) – "Спортинг" (Португалія)

Формат Ліги чемпіонів

В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі плейоф Ліги чемпіонів відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.

Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 30 травня 2026 року на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

