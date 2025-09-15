ТСН у соціальних мережах

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів першого туру

Дивіться календар і результати усіх поєдинків стартового туру основного раунду найпрестижнішого єврокубка.

Трофей Ліги чемпіонів

Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

Від 16 до 18 вересня відбудуться матчі першого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Уперше за 20 років жодна українська команда не зіграє в основному етапі Ліги чемпіонів. Єдиним представником України у кваліфікації найпрестижнішого євротурніру було київське "Динамо", але підопічні Олександра Шовковського в третьому раунді відбору поступилися кіпрському "Пафосу".

Водночас свої поєдинки проведуть клуби, за які виступають українці. У вівторок, 16 вересня, португальська "Бенфіка" українського воротаря Анаталія Трубіна та українського півзахисника Георгія Судакова прийме азербайджанський "Карабах".

Того ж дня мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на своєму полі позмагається з французьким "Марселем".

У середу, 17 вересня, французький ПСЖ українського захисника Іллі Забарного вдома зустрінеться з італійською "Аталантою".

Також мюнхенська "Баварія" прийматиме лондонський "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика, а "Ліверпуль" протистоятиме мадридському "Атлетіко".

Завершиться тур у четвер, 18 вересня: "Манчестер Сіті" у рідних стінах зіграє з "Наполі", а "Барселона" завітає в гості до "Ньюкасла".

Розклад і результати матчів 1-го туру Ліги чемпіонів

Вівторок, 16 вересня

19:45 "Атлетик" Більбао (Іспанія) – "Арсенал" (Англія)

19:45 ПСВ (Нідерланди) – "Юніон Сент-Жиллуаз" (Бельгія)

22:00 "Бенфіка" (Португалія) – "Карабах" (Азербайджан)

22:00 "Реал" Мадрид (Іспанія) – "Марсель" (Франція)

22:00 "Тоттенгем" (Англія) – "Вільярреал" (Іспанія)

22:00 "Ювентус" (Італія) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)

Середа, 17 вересня

19:45 "Олімпіакос" (Греція) – "Пафос" (Кіпр)

19:45 "Славія" Прага (Чехія) – "Буде-Глімт" (Норвегія)

22:00 "Аякс" (Нідерланди) – "Інтер" (Італія)

22:00 "Баварія" (Німеччина) – "Челсі" (Англія)

22:00 "Ліверпуль" (Англія) – "Атлетіко" Мадрид (Іспанія)

22:00 ПСЖ (Франція) – "Аталанта" (Італія)

Четвер, 18 вересня

19:45 "Брюгге" (Бельгія) – "Монако" (Франція)

19:45 "Копенгаген" (Данія) – "Баєр" (Німеччина)

22:00 "Айнтрахт" (Німеччина) – "Галатасарай" (Туреччина)

22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) – "Наполі" (Італія)

22:00 "Ньюкасл" (Англія) – "Барселона" (Іспанія)

22:00 "Спортинг" (Португалія) – "Кайрат" (Казахстан)

Формат Ліги чемпіонів

В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі плейоф Ліги чемпіонів відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.

Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 30 травня 2026 року на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

