Ліга чемпіонів / © ФК Шахтар

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24 та 25 листопада відбудуться матчі п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Україну в найпрестижнішого єврокубку представляє чинний чемпіон УПЛ — донецький "Шахтар", який напряму потрапив до основного етапу турніру.

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Після четвертого туру "гірники", які зіграли внічию з нідерландським ПСВ (1:1), здолали грецький АЕК (3:1), програли італійському "Інтеру" (0:1) та програли португальському "Спортингу" (0:1), з 4 набраними очками посідають 21-ше місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів.

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У 5-му турі Ліги чемпіонів підопічні Арди Турана у середу, 25 листопада, в номінально домашньому матчі на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні протистоятимуть турецькому "Фенербахче". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Розклад і результати матчів 5-го туру Ліги чемпіонів

Вівторок, 24 листопада

19:45 "Буде-Глімт" (Норвегія) — ЛАСК (Австрія)

19:45 "Галатасарай" (Туреччина) — "Астон Вілла" (Англія)

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22:00 "Арсенал" (Англія) — "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)

22:00 "Комо" (Італія) — АЕК Афіни (Греція)

22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) — "Наполі" (Італія)

22:00 "Лейпциг" (Німеччина) — "Ланс" (Франція)

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22:00 "Реал" Мадрид (Іспанія) — ПСВ (Нідерланди)

22:00 "Слован" Братислава (Словаччина) — "Бетіс" (Іспанія)

22:00 "Феєнорд" (Нідерланди) — "Порту" (Португалія)

Середа, 25 листопада

19:45 "Сабах" (Азербайджан) — "Барселона" (Іспанія)

19:45 "Славія" (Чехія) — "Вільярреал" (Іспанія)

22:00 "Атлетіко" (Іспанія) — "Вікінг" (Норвегія)

22:00 "Брюгге" (Бельгія) — "Ліверпуль" (Англія)

22:00 "Інтер" (Італія) — "Штутгарт" (Німеччина)

22:00 "Лілль" (Франція) — "Баварія" (Німеччина)

22:00 ПСЖ (Франція) — "Рома" (Італія)

22:00 "Спортинг" (Португалія) — "Манчестер Юнайтед" (Англія)

22:00 "Шахтар" (Україна) — "Фенербахче" (Туреччина)

Формат Ліги чемпіонів

В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками — чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі у форматі двоматчевих протистоянь відбудеться 1/8 фіналу, 1/4 фіналу та 1/2 фіналу. Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 5 червня 2027 року на стадіоні "Метрополітано" у Мадриді.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб в серії пенальті здолав лондонський "Арсенал" і вдруге поспіль виграв найпрестижніший єврокубок.

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