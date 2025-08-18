Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів раунду плейоф кваліфікації

Ліга чемпіонів / © ФК Динамо Київ

19/20 і 26/27 серпня відбудуться матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Єдиним представником України у кваліфікації найпрестижнішого євротурніру було київське "Динамо". Підопічні Олександра Шовковського не зуміли пробитися до цієї стадії, поступившись у третьому раунді відбору кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2).

Водночас боротьбу за потрапляння до основної стадії Ліги чемпіонів продовжує португальська "Бенфіка" українського воротаря Анаталія Трубіна, яка після успішної дуелі з французькою "Ніццою" (2:0, 2:0) побореться з турецьким "Фенербахче".

Переможці двоматчевих протистоянь раунду плейоф кваліфікації вийдуть до основної стадії Ліги чемпіонів.

Розклад і результати матчів раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Перші матчі

Вівторок, 19 серпня

22:00 "Рейнджерс" (Шотландія) – "Брюгге" (Бельгія)

22:00 "Ференцварош" (Угорщина) – "Карабах" (Азербайджан)

22:00 "Црвена Звезда" (Сербія) – "Пафос" (Кіпр)

Середа, 20 серпня

22:00 "Базель" (Швейцарія) – "Копенгаген" (Данія)

22:00 "Буде-Глімт" (Норвегія) – "Штурм" (Австрія)

22:00 "Селтік" (Шотландія) – "Кайрат" (Казахстан)

22:00 "Фенербахче" (Туреччина) – "Бенфіка" (Португалія)

Матчі-відповіді

Вівторок, 26 серпня

19:45 "Кайрат" (Казахстан) – "Селтік" (Шотландія)

22:00 "Пафос" (Кіпр) – "Црвена Звезда"

22:00 "Штурм" (Австрія) – "Буде-Глімт" (Норвегія)

Середа, 27 серпня

19:45 "Карабах" (Азербайджан) – "Ференцварош" (Угорщина)

22:00 "Бенфіка" (Португалія) – "Фенербахче" (Туреччина)

22:00 "Брюгге" (Бельгія) – "Рейнджерс" (Шотландія)

22:00 "Копенгаген" (Данія) – "Базель" (Швейцарія)

Нагадаємо, як і минулого сезону, в основному раунді оновленого формату Ліги чемпіонів зіграють 36 клубів. Кожна команда проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.