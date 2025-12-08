ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
2 хв

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів шостого туру

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 6-го туру основного раунду найпрестижнішого єврокубка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Трофей Ліги чемпіонів

Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

9 і 10 грудня відбудуться матчі шостого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Уперше за 20 років жодна українська команда не грає в основному етапі найпрестижнішого євротурніру. Єдиним представником України у кваліфікації нинішньої Ліги чемпіонів було київське "Динамо", але "біло-сині" в третьому раунді відбору вилетіли від кіпрського "Пафоса".

Водночас свої поєдинки проведуть клуби, за які виступають українці. У вівторок, 9 грудня, "Олімпіакос" українського форварда Романа Яремчука зустрінеться з "Кайратом", а "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика позмагається з "Аталантою".

У середу, 10 грудня, "Карабах" українського півзахисника Олексія Кащука побореться з "Аяксом", ПСЖ українського захисника Іллі Забарного зійдеться з "Атлетиком" Більбао, "Бенфіка" воротаря Анаталія Трубіна і півзахисника Георгія Судакова протистоятиме "Наполі", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Манчестер Сіті".

Розклад і результати матчів 6-го туру Ліги чемпіонів

Вівторок, 9 грудня

17:30 "Кайрат" (Казахстан) – "Олімпіакос" (Греція)

19:45 "Баварія" (Німеччина) – "Спортинг" (Португалія)

22:00 "Аталанта" (Італія) – "Челсі" (Англія)

22:00 "Барселона" (Іспанія) – "Айнтрахт" (Німеччина)

22:00 "Інтер" (Італія) – "Ліверпуль" (Англія)

22:00 "Монако" (Франція) – "Галатасарай" (Туреччина)

22:00 ПСВ (Нідерланди) – "Атлетіко" Мадрид (Іспанія)

22:00 "Юніон Сент-Жиллуаз" (Бельгія) – "Марсель" (Франція)

22:00 "Тоттенгем" (Англія) – "Славія" Прага (Чехія)

Середа, 10 грудня

19:45 "Вільярреал" (Іспанія) – "Копенгаген" (Данія)

19:45 "Карабах" (Азербайджан) – "Аякс" (Нідерланди)

22:00 "Атлетик" Більбао (Іспанія) – ПСЖ (Франція)

22:00 "Баєр" (Німеччина) – "Ньюкасл" (Англія)

22:00 "Бенфіка" (Португалія) – "Наполі" (Італія)

22:00 "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) – "Буде-Глімт" (Норвегія)

22:00 "Брюгге" (Бельгія) – "Арсенал" (Англія)

22:00 "Реал" Мадрид (Іспанія) – "Манчестер Сіті" (Англія)

22:00 "Ювентус" (Італія) – "Пафос" (Кіпр)

Формат Ліги чемпіонів

В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі плейоф Ліги чемпіонів відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.

Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 30 травня 2026 року на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

Дата публікації
Кількість переглядів
47
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie