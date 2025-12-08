Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів шостого туру

Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

9 і 10 грудня відбудуться матчі шостого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Уперше за 20 років жодна українська команда не грає в основному етапі найпрестижнішого євротурніру. Єдиним представником України у кваліфікації нинішньої Ліги чемпіонів було київське "Динамо", але "біло-сині" в третьому раунді відбору вилетіли від кіпрського "Пафоса".

Водночас свої поєдинки проведуть клуби, за які виступають українці. У вівторок, 9 грудня, "Олімпіакос" українського форварда Романа Яремчука зустрінеться з "Кайратом", а "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика позмагається з "Аталантою".

У середу, 10 грудня, "Карабах" українського півзахисника Олексія Кащука побореться з "Аяксом", ПСЖ українського захисника Іллі Забарного зійдеться з "Атлетиком" Більбао, "Бенфіка" воротаря Анаталія Трубіна і півзахисника Георгія Судакова протистоятиме "Наполі", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Манчестер Сіті".

Розклад і результати матчів 6-го туру Ліги чемпіонів

Вівторок, 9 грудня

17:30 "Кайрат" (Казахстан) – "Олімпіакос" (Греція)

19:45 "Баварія" (Німеччина) – "Спортинг" (Португалія)

22:00 "Аталанта" (Італія) – "Челсі" (Англія)

22:00 "Барселона" (Іспанія) – "Айнтрахт" (Німеччина)

22:00 "Інтер" (Італія) – "Ліверпуль" (Англія)

22:00 "Монако" (Франція) – "Галатасарай" (Туреччина)

22:00 ПСВ (Нідерланди) – "Атлетіко" Мадрид (Іспанія)

22:00 "Юніон Сент-Жиллуаз" (Бельгія) – "Марсель" (Франція)

22:00 "Тоттенгем" (Англія) – "Славія" Прага (Чехія)

Середа, 10 грудня

19:45 "Вільярреал" (Іспанія) – "Копенгаген" (Данія)

19:45 "Карабах" (Азербайджан) – "Аякс" (Нідерланди)

22:00 "Атлетик" Більбао (Іспанія) – ПСЖ (Франція)

22:00 "Баєр" (Німеччина) – "Ньюкасл" (Англія)

22:00 "Бенфіка" (Португалія) – "Наполі" (Італія)

22:00 "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) – "Буде-Глімт" (Норвегія)

22:00 "Брюгге" (Бельгія) – "Арсенал" (Англія)

22:00 "Реал" Мадрид (Іспанія) – "Манчестер Сіті" (Англія)

22:00 "Ювентус" (Італія) – "Пафос" (Кіпр)

Формат Ліги чемпіонів

В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі плейоф Ліги чемпіонів відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.

Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 30 травня 2026 року на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

