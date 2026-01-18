ТСН у соціальних мережах

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів сьомого туру

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 7-го туру основного раунду найпрестижнішого єврокубка.

Трофей Ліги чемпіонів

Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

20 і 21 січня відбудуться матчі передостаннього, сьомого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Уперше за 20 років жодна українська команда не грає в основному етапі найпрестижнішого євротурніру. Єдиним представником України у кваліфікації нинішньої Ліги чемпіонів було київське "Динамо", але "біло-сині" в третьому раунді відбору вилетіли від кіпрського "Пафоса".

Водночас свої поєдинки проведуть клуби, за які виступають українці. У вівторок, 20 січня, "Олімпіакос" українського форварда Романа Яремчука зіграє з "Баєром", мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Монако", а ПСЖ українського захисника Іллі Забарного позмагається зі "Спортингом".

У середу, 21 січня, "Карабах" українського півзахисника Олексія Кащука зустрінеться з "Айнтрахтом", "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика прийматиме "Пафос", а "Бенфіка" українського воротаря Анаталія Трубіна і українського півзахисника Георгія Судакова побореться з "Ювентусом".

Розклад і результати матчів 7-го туру Ліги чемпіонів

Вівторок, 20 січня

17:30 "Кайрат" (Казахстан) – "Брюгге" (Бельгія)

19:45 "Буде-Глімт" (Норвегія) – "Манчестер Сіті" (Англія)

22:00 "Вільярреал" (Іспанія) – "Аякс" (Нідерланди)

22:00 "Інтер" (Італія) – "Арсенал" (Англія)

22:00 "Копенгаген" (Данія) – "Наполі" (Італія)

22:00 "Олімпіакос" (Греція) – "Баєр" (Німеччина)

22:00 "Реал" Мадрид (Іспанія) – "Монако" (Франція)

22:00 "Спортинг" (Португалія) – ПСЖ (Франція)

22:00 "Тоттенгем" (Англія) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)

Середа, 21 січня

19:45 "Галатасарай" (Туреччина) – "Атлетіко" Мадрид (Іспанія)

19:45 "Карабах" (Азербайджан) – "Айнтрахт" (Німеччина)

22:00 "Аталанта" (Італія) – "Атлетик" Більбао (Іспанія)

22:00 "Баварія" (Німеччина) – "Юніон Сент-Жиллуаз" (Бельгія)

22:00 "Марсель" (Франція) – "Ліверпуль" (Англія)

22:00 "Ньюкасл" (Англія) – ПСВ (Нідерланди)

22:00 "Славія" Прага (Чехія) – "Барселона" (Іспанія)

22:00 "Челсі" (Англія) – "Пафос" (Кіпр)

22:00 "Ювентус" (Італія) – "Бенфіка" (Португалія)

Формат Ліги чемпіонів

В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі плейоф Ліги чемпіонів відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.

Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 30 травня 2026 року на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

