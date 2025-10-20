Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів третього туру

Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

21 та 22 жовтня відбудуться матчі третього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Уперше за 20 років жодна українська команда не грає в основному етапі найпрестижнішого євротурніру. Єдиним представником України у кваліфікації нинішньої Ліги чемпіонів було київське "Динамо", але підопічні Олександра Шовковського в третьому раунді відбору вилетіли від кіпрського "Пафоса".

Водночас свої поєдинки проведуть клуби, за які виступають українці. У вівторок, 21 жовтня, "Олімпіакос" українського форварда Романа Яремчука завітає у гості до "Барселони".

Того ж дня ПСЖ українського захисника Іллі Забарного позмагається з "Баєром", а "Бенфіка" з двома українцями воротарем Анаталієм Трубіним і півзахисником Георгієм Судаковим зустрінеться з "Ньюкаслом".

У середу, 22 жовтня, азербайджанський "Карабах" українського півзахисника Олексія Кащука зійдеться з "Атлетиком" Більбао, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна поміряється силами з "Ювентусом", а "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика прийме "Аякс".

Розклад і результати матчів 3-го туру Ліги чемпіонів

Вівторок, 21 жовтня

19:45 "Барселона" (Іспанія) – "Олімпіакос" (Греція)

19:45 "Кайрат" (Казахстан) – "Пафос" (Кіпр)

22:00 "Арсенал" (Англія) – "Атлетіко" Мадрид (Іспанія)

22:00 "Баєр" (Німеччина) – ПСЖ (Франція)

22:00 "Вільярреал" (Іспанія) – "Манчестер Сіті" (Англія)

22:00 "Копенгаген" (Данія) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)

22:00 "Ньюкасл" (Англія) – "Бенфіка" (Португалія)

22:00 ПСВ (Нідерланди) – "Наполі" (Італія)

22:00 "Юніон Сент-Жиллуаз" (Бельгія) – "Інтер" (Італія)

Середа, 22 жовтня

19:45 "Атлетик" Більбао (Іспанія) – "Карабах" (Азербайджан)

19:45 "Галатасарай" (Туреччина) – "Буде-Глімт" (Норвегія)

22:00 "Айнтрахт" (Німеччина) – "Ліверпуль" (Англія)

22:00 "Аталанта" (Італія) – "Славія" Прага (Чехія)

22:00 "Баварія" (Німеччина) – "Брюгге" (Бельгія)

22:00 "Монако" (Франція) – "Тоттенгем" (Англія)

22:00 "Реал" Мадрид (Іспанія) – "Ювентус" (Італія)

22:00 "Спортинг" (Португалія) – "Марсель" (Франція)

22:00 "Челсі" (Англія) – "Аякс" (Нідерланди)

Формат Ліги чемпіонів

В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі плейоф Ліги чемпіонів відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.

Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 30 травня 2026 року на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.