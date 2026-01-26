Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів заключного туру

Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

У середу, 28 січня, відбудуться матчі заключного, восьмого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Уперше за 20 років жодна українська команда не грає в основному етапі найпрестижнішого євротурніру. Єдиним представником України у кваліфікації нинішньої Ліги чемпіонів було київське "Динамо", але "біло-сині" в третьому раунді відбору вилетіли від кіпрського "Пафоса".

Водночас свої поєдинки проведуть клуби, за які виступають українці. "Олімпіакос" українського форварда Романа Яремчука зіграє з "Аяксом", "Бенфіка" українського воротаря Анаталія Трубіна і українського півзахисника Георгія Судакова прийме мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна, "Карабах" українського півзахисника Олексія Кащука зійдеться з "Ліверпулем", "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика позмагається з "Наполі", а ПСЖ українського захисника Іллі Забарного зустрінеться з "Ньюкаслом".

Розклад і результати матчів 8-го туру Ліги чемпіонів

Середа, 28 січня

22:00 "Айнтрахт" (Німеччина) – "Тоттенгем" (Англія)

22:00 "Арсенал" (Англія) – "Кайрат" (Казахстан)

22:00 "Атлетик" Більбао (Іспанія) – "Спортинг" (Португалія)

22:00 "Атлетіко" Мадрид (Іспанія) – "Буде-Глімт" (Норвегія)

22:00 "Аякс" (Нідерланди) – "Олімпіакос" (Греція)

22:00 "Баєр" (Німеччина) – "Вільярреал" (Іспанія)

22:00 "Барселона" (Іспанія) – "Копенгаген" (Данія)

22:00 "Бенфіка" (Португалія) – "Реал" Мадрид (Іспанія)

22:00 "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) – "Інтер" (Італія)

22:00 "Брюгге" (Бельгія) – "Марсель" (Франція)

22:00 "Ліверпуль" (Англія) – "Карабах" (Азербайджан)

22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) – "Галатасарай" (Туреччина)

22:00 "Монако" (Франція) – "Ювентус" (Італія)

22:00 "Наполі" (Італія) – "Челсі" (Англія)

22:00 "Пафос" (Кіпр) – "Славія" Прага (Чехія)

22:00 ПСВ (Нідерланди) – "Баварія" (Німеччина)

22:00 ПСЖ (Франція) – "Ньюкасл" (Англія)

22:00 "Юніон Сент-Жиллуаз" (Бельгія) – "Аталанта" (Італія)

Формат Ліги чемпіонів

В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі плейоф Ліги чемпіонів відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.

Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 30 травня 2026 року на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.