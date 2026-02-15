ТСН у соціальних мережах

Ліга чемпіонів: розклад і результати стикових матчів

Дивіться календар і результати усіх поєдинків стикового раунду плейоф найпрестижнішого єврокубка.

Трофей Ліги чемпіонів

Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

17/18 і 24/25 лютого відбудуться матчі стикової стадії плейоф Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Участь у них візьмуть клуби, які посіли місця від 9-го до 24-го у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів.

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу турніру, де приєднаються до команд, які фінішували у топ-8 основного раунду Ліги чемпіонів. Це "Арсенал" (Англія), "Баварія" (Німеччина), "Ліверпуль" (Англія), "Тоттенгем" (Англія), "Барселона" (Іспанія), "Челсі" (Англія), "Спортинг" (Португалія) та "Манчестер Сіті" (Англія).

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 27 лютого.

Розклад і результати стикових матчів Ліги чемпіонів

Перші матчі

Вівторок, 17 лютого

19:45 "Галатасарай" (Туреччина) – "Ювентус" (Італія)

22:00 "Бенфіка" (Португалія) – "Реал" Мадрид (Іспанія)

22:00 "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) – "Аталанта" (Італія)

22:00 "Монако" (Франція) – ПСЖ (Франція)

Середа, 18 лютого

19:45 "Карабах" (Азербайджан) – "Ньюкасл" (Англія)

22:00 "Брюгге" (Бельгія) – "Атлетіко" Мадрид (Іспанія)

22:00 "Буде-Глімт" (Норвегія) – "Інтер" (Італія)

22:00 "Олімпіакос" (Греція) – "Баєр" (Німеччина)

Матчі-відповіді

Вівторок, 24 лютого

19:45 "Атлетіко" Мадрид (Іспанія) – "Брюгге" (Бельгія)

22:00 "Баєр" (Німеччина) – "Олімпіакос" (Греція)

22:00 "Інтер" (Італія) – "Буде-Глімт" (Норвегія)

22:00 "Ньюкасл" (Англія) – "Карабах" (Азербайджан)

Середа, 25 лютого

19:45 "Аталанта" (Італія) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)

22:00 ПСЖ (Франція) – "Монако" (Франція)

22:00 "Реал" Мадрид (Іспанія) – "Бенфіка" (Португалія)

22:00 "Ювентус" (Італія) – "Галатасарай" (Туреччина)

Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

