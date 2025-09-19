- Дата публікації

Ліга чемпіонів: загальна турнірна таблиця основного етапу
Турнірне становище команд в основному раунді найпрестижнішого єврокубка.
Від 16 вересня 2025-го до 28 січня 2026 року відбуваються матчі основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26.
В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.
За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
Уперше за 20 років жодна українська команда не грає в основному етапі Ліги чемпіонів. Єдиним представником України у кваліфікації найпрестижнішого євротурніру було київське "Динамо", але підопічні Олександра Шовковського в третьому раунді відбору поступилися кіпрському "Пафосу".
Календар турів основної стадії Ліги чемпіонів
1-й тур: 16-18 вересня 2025 року
2-й тур: 30 вересня - 1 жовтня 2025 року
3-й тур: 21-22 жовтня 2025 року
4-й тур: 4-5 листопада 2025 року
5-й тур: 25-26 листопада 2025 року
6-й тур: 9-10 грудня 2025 року
7-й тур: 20-21 січня 2026 року
8-й тур: 28 січня 2026 року
Загальна таблиця основного раунду Ліги чемпіонів
Від 1/8 фіналу плейоф Ліги чемпіонів відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.
Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 30 травня 2026 року в угорському Будапешті.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.