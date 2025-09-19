Ліга чемпіонів: загальна турнірна таблиця основного етапу

Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

Реклама

Від 16 вересня 2025-го до 28 січня 2026 року відбуваються матчі основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Реклама

Уперше за 20 років жодна українська команда не грає в основному етапі Ліги чемпіонів. Єдиним представником України у кваліфікації найпрестижнішого євротурніру було київське "Динамо", але підопічні Олександра Шовковського в третьому раунді відбору поступилися кіпрському "Пафосу".

Календар турів основної стадії Ліги чемпіонів

1-й тур: 16-18 вересня 2025 року

2-й тур: 30 вересня - 1 жовтня 2025 року

3-й тур: 21-22 жовтня 2025 року

4-й тур: 4-5 листопада 2025 року

5-й тур: 25-26 листопада 2025 року

6-й тур: 9-10 грудня 2025 року

7-й тур: 20-21 січня 2026 року

8-й тур: 28 січня 2026 року

Загальна таблиця основного раунду Ліги чемпіонів

Таблиця основного раунду Ліги чемпіонів після першого туру / © flashscore.ua

Таблиця основного раунду Ліги чемпіонів після першого туру / © flashscore.ua

Від 1/8 фіналу плейоф Ліги чемпіонів відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.

Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 30 травня 2026 року в угорському Будапешті.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.