Проспорт

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
31
Час на прочитання
2 хв

Ліга Дужих запускає новий напрям – blind football

Безкоштовні заняття відбуваються у Києві під керівництвом досвідченого тренера тричі на тиждень.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Соціальний проект УАФ «Ліга дужих» розвивається та запускає новий напрям — футбол для людей з порушеннями зору. Проєкт реалізується в межах великої соціальної програми УАФ з розвитку адаптивного футболу у співпраці з УАФЛІ (Українська асоціація футболу людей з інвалідністю).

«Розвиток адаптивного спорту є одним із ключових пріоритетів Фундації УАФ. У межах цієї стратегії ми ініціювали новий напрям у межах Ліги дужих — футбол для людей із порушеннями зору.

Він не обмежується тренуваннями: проєкт формує спільноту однодумців та відкриває нові можливості для індивідуального розвитку. Ми переконані, що спорт має потужний потенціал змінювати життя», — зазначила CEO Фундації УАФ Олена Балбек.

У чому особливості Blind Football?

  • Матчі та тренування відбуваються на полі розміром 40×20 м.

  • Під час гри на полі перебувають п’ятеро гравців: чотири польових і воротар.

  • Польові гравці грають у масках на очах, щоб забезпечити рівні умови.

  • М’яч обладнаний дзвіночками, завдяки яким гравці орієнтуються за звуком.

  • Щоб уникнути зіткнень, гравці вигукують «Іду!» (Voy від ісп.).

«Футбол — це всебічний розвиток. Наші тренування з футболу для незрячих покращують фізичний стан учасників, вдосконалюють їхні координацію та орієнтацію в просторі. Також, що дуже важливо, — покращують роботу мозку та розвивають нейронні зв’язки», — розповів про користь від занять тренер Артем Гришин.

Набір до тренувань триває! Безкоштовні заняття відбуваються у Києві під керівництвом досвідченого тренера тричі на тиждень.

Коли: Понеділок, середа, п’ятниця

Час: 15:00 — 17:00

Локація: штучні поля НТК ім. В. Баннікова, Київ

Контакти: тренер Артем Гришин — 050 576 98 08

* Футбол для незрячих (Blind Football) — це вид футболу, адаптований для людей з порушеннями зору. Першою європейською країною, де почав активно розвиватися Blind Football, стала Іспанія, а 1997 року іспанці здобули перемогу на дебютному чемпіонаті Європи. Роком пізніше на чемпіонаті світу тріумфувала Бразилія. А 2004 року футбол для незрячих було включено до програми Паралімпійських ігор.

Ліга дужих (https://ampfootball.uaf.ua/) — це соціальний проект Української Асоціації Футболу, який допомагає людям з ампутаціями або порушенням функцій однієї з кінцівок повернутися до активного життя, знайти натхнення через спорт. Проєкт охоплює широкий спектр завдань: залучення нових гравців, створення команд у містах, організація тренувань, підготовка фахівців — тренерів і менеджерів, а також забезпечення команд повноцінним спортивним обладнанням. УАФ також розвиває змагальний компонент: проводить кубки та започатковує чемпіонат.

