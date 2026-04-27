Проспорт
90
1 хв

Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/2 фіналу

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 1/2 фіналу третього за престижністю єврокубка.

Максим Приходько
Трофей Ліги конференцій

Трофей Ліги конференцій / © Associated Press

30 квітня та 7 травня відбудуться матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Боротьбу в третьому за престижністю єврокубку продовжують чотири клуби, серед яких і представник України — донецький "Шахтар", який у півфіналі позмагається з англійським "Крістал Пелас".

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до фіналу турніру.

Розклад і результати матчів 1/2 фіналу Ліги конференцій

Перші матчі

Четвер, 30 квітня

22:00 "Райо Вальєкано" (Іспанія) — "Страсбург" (Франція)

22:00 "Шахтар" (Україна) — "Крістал Пелас" (Англія)

Матчі-відповіді

Четвер, 7 травня

22:00 "Крістал Пелас" (Англія) — "Шахтар" (Україна)

22:00 "Страсбург" (Франція) — "Райо Вальєкано" (Іспанія)

Фінал поточного розіграшу Ліги конференцій відбудеться 27 травня на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі", який у фіналі розбив іспанський "Бетіс" (4:1).

