Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/2 фіналу
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 1/2 фіналу третього за престижністю єврокубка.
30 квітня та 7 травня відбудуться матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.
Боротьбу в третьому за престижністю єврокубку продовжують чотири клуби, серед яких і представник України — донецький "Шахтар", який у півфіналі позмагається з англійським "Крістал Пелас".
Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до фіналу турніру.
Розклад і результати матчів 1/2 фіналу Ліги конференцій
Перші матчі
Четвер, 30 квітня
22:00 "Райо Вальєкано" (Іспанія) — "Страсбург" (Франція)
22:00 "Шахтар" (Україна) — "Крістал Пелас" (Англія)
Матчі-відповіді
Четвер, 7 травня
22:00 "Крістал Пелас" (Англія) — "Шахтар" (Україна)
22:00 "Страсбург" (Франція) — "Райо Вальєкано" (Іспанія)
Фінал поточного розіграшу Ліги конференцій відбудеться 27 травня на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі", який у фіналі розбив іспанський "Бетіс" (4:1).