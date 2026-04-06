Проспорт
Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/4 фіналу
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 1/4 фіналу третього за престижністю єврокубка.
9 та 16 квітня відбудуться матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.
На цій стадії зіграють вісім клубів, які подолали стадію 1/8 фіналу, зокрема єдиний представник України у весняній частині єврокубків — донецький "Шахтар", який позмагається з нідерландським "АЗ Алкмаром".
Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до півфіналу.
Розклад і результати матчів 1/4 фіналу Ліги конференцій
Перші матчі
Четвер, 9 квітня
19:45 "Райо Вальєкано" (Іспанія) — АЕК Афіни (Греція)
22:00 "Крістал Пелас" (Англія) — "Фіорентина" (Італія)
22:00 "Майнц" (Німеччина) — "Страсбург" (Франція)
22:00 "Шахтар" (Україна) — "АЗ Алкмар" (Нідерланди)
Матчі-відповіді
Четвер, 16 квітня
19:45 "АЗ Алкмар" (Нідерланди) — "Шахтар" (Україна)
22:00 АЕК Афіни (Греція) — "Райо Вальєкано" (Іспанія)
22:00 "Страсбург" (Франція) — "Майнц" (Німеччина)
22:00 "Фіорентина" (Італія) — "Крістал Пелас" (Англія)
Сітка плейоф Ліги конференцій
Фінал поточного розіграшу Ліги конференцій відбудеться 27 травня на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі", який у фіналі розбив іспанський "Бетіс" (4:1).