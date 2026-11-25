Ліга конференцій / © Associated Press

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У четвер, 26 листопада, відбудуться матчі четвертого туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2026/27.

Україна не представлена в основному етапі поточного розіграшу третього за престижністю єврокубка.

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Шанси зіграти тут мали київське "Динамо", черкаський ЛНЗ і житомирське "Полісся", але вони не змогли подолати кваліфікацію.

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Розклад і результати матчів 4-го туру Ліги конференцій

Четвер, 26 листопада

17:30 "Кайрат" (Казахстан) — "М'єльбю" (Швеція)

19:45 "Аякс" (Нідерланди) — "Тун" (Швейцарія)

19:45 "Брайтон" (Англія) — "Університатя Крайова" (Румунія)

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19:45 "Бранн" (Норвегія) — "Орхус" (Данія)

19:45 "Кауно" Жальгіріс (Литва) — "Рига" (Латвія)

19:45 "Іберія 1999" (Грузія) — "Хетафе" (Іспанія)

19:45 "Егнатія" (Албанія) — "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар)

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19:45 "Пафос" (Кіпр) — "Мідтьюлланд" (Данія)

19:45 "Хартс" (Шотландія) — "Монако" (Франція)

19:45 "Яблонець" (Чехія) — "Лугано" (Швейцарія)

22:00 "Борац" Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) — "Аталанта" (Італія)

22:00 "Брага" (Португалія) — КуПС (Фінляндія)

22:00 "Гент" (Бельгія) — "Црвена Звезда" (Сербія)

22:00 "Інтер Ескальдес" (Андорра) — "Копенгаген" (Данія)

22:00 "Нордшелланд" (Данія) — "Панатинаїкос" (Греція)

22:00 "Фрайбург" (Німеччина) — "Твенте" (Нідерланди)

22:00 "Хайдук" (Хорватія) — "Сент-Трюйден" (Бельгія)

22:00 ЦСКА Софія (Болгарія) — "Трабзонспор" (Туреччина)

Формат Ліги конференцій

В основному раунді Ліги конференцій виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по шість матчів з різними суперниками — три поєдинки вдома та три на виїзді.

За підсумками шести турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі у форматі двоматчевих протистоянь відбудеться 1/8 фіналу, 1/4 фіналу та 1/2 фіналу. Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 2 червня 2027 року на стадіоні "Бешикташ Парк" у турецькому Стамбулі.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Крістал Пелас", який у фіналі обіграв іспанський "Райо Вальєкано".

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