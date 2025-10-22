ТСН у соціальних мережах

Ліга конференцій: розклад і результати матчів другого туру

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 2-го туру основного раунду третього за престижністю єврокубка.

Ліга конференцій

Ліга конференцій / © СК Дніпро-1

У четвер, 23 жовтня, відбудуться матчі другого туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2025/26.

Україну в основному раунді третього за престижністю єврокубка представляють два клуби – донецький "Шахтар" та київське "Динамо" .

У 2-му турі Ліги конференцій "гірники" зустрінуться з польською "Легією", а "біло-сині" протистоятимуть турецькому "Самсунспору".

Зазначимо, що в першому турі "Шахтар" здолав шотландський "Абердін" (3:2), а "Динамо" програло англійському "Крістал Пелас" (0:2).

Розклад і результати матчів 2-го туру Ліги конференцій

Четвер, 23 жовтня

19:45 "Брейдаблік" (Ісландія) – "КуПС" (Фінляндія)

19:45 "Геккен" (Швеція) – "Райо Вальєкано" (Іспанія)

19:45 "Дріта" (Косово) – "Омонія" (Кіпр)

19:45 "Рієка" (Хорватія) – "Спарта" Прага (Чехія)

19:45 "Рапід" (Австрія) – "Фіорентина" (Італія)

19:45 "Страсбург" (Франція) – "Ягеллонія" (Польща)

19:45 "Шахтар" Донецьк (Україна) – "Легія" (Польща)

19:45 "Шкендія" (Північна Македонія) – "Шелбурн" (Ірландія)

19:45 АЕК Афіни (Греція) – "Абердін" (Шотландія)

22:00 "АЗ Алкмар" (Нідерланди) – "Слован" Братислава (Словаччина)

22:00 "Крістал Пелас" (Англія) – АЕК Ларнака (Кіпр)

22:00 "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) – "Лех" (Польща)

22:00 "Майнц" (Німеччина) – "Зріньські" (Боснія і Герцеговина)

22:00 "Самсунспор" (Туреччина) – "Динамо" Київ (Україна)

22:00 "Сігма" (Чехія) – "Ракув" (Польща)

22:00 "Університатя Крайова" (Румунія) – "Ноа" (Вірменія)

22:00 "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Лозанна" (Швейцарія)

22:00 "Шемрок Роверс" (Ірландія) – "Цельє" (Словенія)

Формат Ліги конференцій

В основному раунді Ліги конференцій виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по шість матчів з різними суперниками – три поєдинки вдома та три на виїзді.

За підсумками шести турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі плейоф Ліги конференцій відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.

Фінал Ліги конференцій складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 27 травня 2026 року на "Ред Булл Арені" в німецькому Лейпцигу.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).

Наступна публікація

