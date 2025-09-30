Ліга конференцій: розклад і результати матчів першого туру

Трофей Ліги конференцій / © Associated Press

У четвер, 2 жовтня, відбудуться матчі першого туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2025/26.

Україну в основному раунді третього за престижністю єврокубка представляють два клуби – київське "Динамо" та донецький "Шахтар".

У стартовому турі Ліги конференцій "біло-сині" позмагаються з англійським "Крістал Пелас", а "гірники" зустрінуться з шотландським "Абердіном".

Розклад і результати матчів 1-го туру Ліги конференцій

Четвер, 2 жовтня

19:45 "Динамо" Київ (Україна) – "Крістал Пелас" (Англія)

19:45 "Зріньські" (Боснія і Герцеговина) – "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар)

19:45 "КуПС" (Фінляндія) – "Дріта" (Косово)

19:45 "Лех" (Польща) – "Рапід" (Австрія)

19:45 "Лозанна" (Швейцарія) – "Брейдаблік" (Ісландія)

19:45 "Ноа" (Вірменія) – "Рієка" (Хорватія)

19:45 "Омонія" (Кіпр) – "Майнц" (Німеччина)

19:45 "Райо Вальєкано" (Іспанія) – "Шкендія" (Північна Македонія)

19:45 "Ягеллонія" (Польща) – "Хамрун Спартанс" (Мальта)

22:00 "Абердін" (Шотландія) – "Шахтар" Донецьк (Україна)

22:00 АЕК Ларнака (Кіпр) – "АЗ Алкмар" (Нідерланди)

22:00 "Легія" (Польща) – "Самсунспор" (Туреччина)

22:00 "Ракув" (Польща) – "Університатя Крайова" (Румунія)

22:00 "Слован" Братислава (Словаччина) – "Страсбург" (Франція)

22:00 "Спарта" Прага (Чехія) – "Шемрок Роверс" (Ірландія)

22:00 "Фіорентина" (Італія) – "Сігма" (Чехія)

22:00 "Цельє" (Словенія) – АЕК Афіни (Греція)

22:00 "Шелбурн" (Ірландія) – "Геккен" (Швеція)

Формат Ліги конференцій

В основному раунді Ліги конференцій виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по шість матчів з різними суперниками – три поєдинки вдома та три на виїзді.

За підсумками шести турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі плейоф Ліги конференцій відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.

Фінал Ліги конференцій складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 27 травня 2026 року на "Ред Булл Арені" в німецькому Лейпцигу.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).