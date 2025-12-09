Ліга конференцій: розклад і результати матчів п'ятого туру

Трофей Ліги конференцій / © Associated Press

У четвер, 11 грудня, відбудуться матчі передостаннього, п'ятого туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2025/26.

Україну в основному раунді третього за престижністю єврокубка представляють два клуби – київське "Динамо" та донецький "Шахтар".

У 5-му турі Ліги конференцій "біло-сині" зустрінуться з італійською "Фіорентиною", а "гірники" позмагаються з мальтійським клубом "Хамрун Спартанс".

Розклад і результати матчів 5-го туру Ліги конференцій

Четвер, 11 грудня

19:45 "Брейдаблік" (Ісландія) – "Шемрок Роверс" (Ірландія)

19:45 "Геккен" (Швеція) – АЕК Ларнака (Кіпр)

19:45 "Дріта" (Косово) – "АЗ Алкмар" (Нідерланди)

19:45 "Ноа" (Вірменія) – "Легія" (Польща)

19:45 "Самсунспор" (Туреччина) – АЕК Афіни (Греція)

19:45 "Університатя Крайова" (Румунія) – "Спарта" Прага (Чехія)

19:45 "Фіорентина" (Італія) – "Динамо" Київ (Україна)

19:45 "Шкендія" (Північна Македонія) – "Слован" Братислава (Словаччина)

19:45 "Ягеллонія" (Польща) – "Райо Вальєкано" (Іспанія)

22:00 "Абердін" (Шотландія) – "Страсбург" (Франція)

22:00 "КуПС" (Фінляндія) – "Лозанна" (Швейцарія)

22:00 "Лех" (Польща) – "Майнц" (Німеччина)

22:00 "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) – "Сігма" (Чехія)

22:00 "Ракув" (Польща) – "Зріньські" (Боснія і Герцеговина)

22:00 "Рієка" (Хорватія) – "Цельє" (Словенія)

22:00 "Рапід" (Австрія) – "Омонія" (Кіпр)

22:00 "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Шахтар" Донецьк (Україна)

22:00 "Шелбурн" (Ірландія) – "Крістал Пелас" (Англія)

Формат Ліги конференцій

В основному раунді Ліги конференцій виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по шість матчів з різними суперниками – три поєдинки вдома та три на виїзді.

За підсумками шести турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі плейоф Ліги конференцій відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.

Фінал Ліги конференцій складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 27 травня 2026 року на "Ред Булл Арені" в німецькому Лейпцигу.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).