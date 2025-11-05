Ліга конференцій: розклад і результати матчів третього туру

Ліга конференцій / © Associated Press

Реклама

У четвер, 6 листопада, відбудуться матчі третього туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2025/26.

Україну в основному раунді третього за престижністю єврокубка представляють два клуби – донецький "Шахтар" та київське "Динамо" .

У 3-му турі Ліги конференцій "гірники" позмагаються з ісландським "Брейдабліком", а "біло-сині" зустрінуться з боснійським "Зріньські".

Реклама

Зазначимо, що в першому турі "Шахтар" здолав шотландський "Абердін" (3:2), а "Динамо" програло англійському "Крістал Пелас" (0:2). У другому турі донеччани програли польській "Легії" (1:2), а кияни розгромно поступилися турецькому "Самсунспору" (0:3).

Розклад і результати матчів 3-го туру Ліги конференцій

Четвер, 6 листопада

19:45 АЕК Ларнака (Кіпр) – "Абердін" (Шотландія)

19:45 "КуПС" (Фінляндія) – "Слован" Братислава (Словаччина)

Реклама

19:45 "Майнц" (Німеччина) – "Фіорентина" (Італія)

19:45 "Ноа" (Вірменія) – "Сігма" (Чехія)

19:45 "Самсунспор" (Туреччина) – "Хамрун Спартанс" (Мальта)

19:45 "Спарта" Прага (Чехія) – "Ракув" (Польща)

Реклама

19:45 "Цельє" (Словенія) – "Легія" (Польща)

19:45 "Шахтар" Донецьк (Україна) – "Брейдаблік" (Ісландія)

19:45 АЕК Афіни (Греція) – "Шемрок Роверс" (Ірландія)

22:00 "Геккен" (Швеція) – "Страсбург" (Франція)

Реклама

22:00 "Динамо" Київ (Україна) – "Зріньські" (Боснія і Герцеговина)

22:00 "Крістал Пелас" (Англія) – "АЗ Алкмар" (Нідерланди)

22:00 "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) – "Рієка" (Хорватія)

22:00 "Лозанна" (Швейцарія) – "Омонія" (Кіпр)

Реклама

22:00 "Райо Вальєкано" (Іспанія) – "Лех" (Польща)

22:00 "Рапід" (Австрія) – "Університатя Крайова" (Румунія)

22:00 "Шелбурн" (Ірландія) – "Дріта" (Косово)

22:00 "Шкендія" (Північна Македонія) – "Ягеллонія" (Польща)

Реклама

Формат Ліги конференцій

В основному раунді Ліги конференцій виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по шість матчів з різними суперниками – три поєдинки вдома та три на виїзді.

За підсумками шести турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі плейоф Ліги конференцій відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.

Фінал Ліги конференцій складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 27 травня 2026 року на "Ред Булл Арені" в німецькому Лейпцигу.

Реклама

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).