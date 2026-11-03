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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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83
Час на прочитання
2 хв

Ліга конференцій: розклад і результати матчів третього туру

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 3-го туру основного раунду третього за престижністю єврокубка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ліга конференцій

Ліга конференцій / © СК Дніпро-1

У четвер, 5 листопада, відбудуться матчі третього туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2026/27.

Україна не представлена в основному етапі поточного розіграшу третього за престижністю єврокубка.

Шанси зіграти тут мали київське "Динамо", черкаський ЛНЗ і житомирське "Полісся", але вони не змогли подолати кваліфікацію.

Розклад і результати матчів 3-го туру Ліги конференцій

Четвер, 5 листопада

19:45 "Аталанта" (Італія) — "Кайрат" (Казахстан)

19:45 КуПС (Фінляндія) — "Гент" (Бельгія)

19:45 "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) — "Хайдук" (Хорватія)

19:45 "М'єльбю" (Швеція) — "Борац" Баня-Лука (Боснія і Герцеговина)

19:45 "Мідтьюлланд" (Данія) — "Аякс" (Нідерланди)

19:45 "Орхус" (Данія) — "Брага" (Португалія)

19:45 "Трабзонспор" (Туреччина) — "Фрайбург" (Німеччина)

19:45 "Тун" (Швейцарія) — "Хартс" (Шотландія)

19:45 "Црвена Звезда" (Сербія) — "Інтер Ескальдес" (Андорра)

22:00 "Копенгаген" (Данія) — "Іберія 1999" (Грузія)

22:00 "Лугано" (Швейцарія) — "Кауно" Жальгіріс (Литва)

22:00 "Монако" (Франція) — "Нордшелланд" (Данія)

22:00 "Панатинаїкос" (Греція) — ЦСКА Софія (Болгарія)

22:00 "Сент-Трюйден" (Бельгія) — "Бранн" (Норвегія)

22:00 "Твенте" (Нідерланди) — "Пафос" (Кіпр)

22:00 "Університатя Крайова" (Румунія) — "Егнатія" (Албанія)

22:00 "Рига" (Латвія) — "Яблонець" (Чехія)

22:00 "Хетафе" (Іспанія) — "Брайтон" (Англія)

Формат Ліги конференцій

В основному раунді Ліги конференцій виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по шість матчів з різними суперниками — три поєдинки вдома та три на виїзді.

За підсумками шести турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі у форматі двоматчевих протистоянь відбудеться 1/8 фіналу, 1/4 фіналу та 1/2 фіналу. Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 2 червня 2027 року на стадіоні "Бешикташ Парк" у турецькому Стамбулі.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Крістал Пелас", який у фіналі обіграв іспанський "Райо Вальєкано".

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