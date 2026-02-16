- Дата публікації
Ліга конференцій: розклад і результати стикових матчів
Дивіться календар і результати усіх поєдинків стикового раунду плейоф третього за престижністю єврокубка.
19 і 26 лютого відбудуться матчі стикової стадії плейоф Ліги конференцій сезону-2025/26.
Участь у них візьмуть клуби, які посіли місця від 9-го до 24-го у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій.
Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу турніру, де приєднаються до команд, які фінішували у топ-8 основного раунду Ліги конференцій. Це "Страсбург" (Франція), "Ракув" (Польща), АЕК Афіни (Греція), "Спарта" Прага (Чехія), "Райо Вальєкано" (Іспанія), "Шахтар" (Україна), "Майнц" (Німеччина) та АЕК Ларнака (Кіпр).
Зазначимо, що "Шахтар" в 1/8 фіналу Ліги конференцій зустрінеться з переможцем пари КуПС (Фінляндія) – "Лех" (Польща) або з переможцем пари "Шкендія" (Північна Македонія) – "Самсунспор" (Туреччина).
Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги конференцій відбудеться 27 лютого.
Розклад і результати стикових матчів Ліги конференцій
Перші матчі
Четвер, 19 лютого
19:45 "Зріньські" (Боснія і Герцеговина) – "Крістал Пелас" (Англія)
19:45 КуПС (Фінляндія) – "Лех" (Польща)
19:45 "Ноа" (Вірменія) – "АЗ Алкмар" (Нідерланди)
19:45 "Сігма" (Чехія) – "Лозанна" (Швейцарія)
22:00 "Дріта" (Косово) – "Цельє" (Словенія)
22:00 "Омонія" (Кіпр) – "Рієка" (Хорватія)
22:00 "Шкендія" (Північна Македонія) – "Самсунспор" (Туреччина)
22:00 "Ягеллонія" (Польща) – "Фіорентина" (Італія)
Матчі-відповіді
Четвер, 26 лютого
19:45 "Рієка" (Хорватія) – "Омонія" (Кіпр)
19:45 "Самсунспор" (Туреччина) – "Шкендія" (Північна Македонія)
19:45 "Фіорентина" (Італія) – "Ягеллонія" (Польща)
19:45 "Цельє" (Словенія) – "Дріта" (Косово)
22:00 "АЗ Алкмар" (Нідерланди) – "Ноа" (Вірменія)
22:00 "Крістал Пелас" (Англія) – "Зріньські" (Боснія і Герцеговина)
22:00 "Лех" (Польща) – КуПС (Фінляндія)
22:00 "Лозанна" (Швейцарія) – "Сігма" (Чехія)
Фінал поточного розіграшу Ліги конференцій відбудеться 27 травня у німецькому Лейпцигу.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).