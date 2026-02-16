Ліга конференцій: розклад і результати стикових матчів

Трофей Ліги конференцій / © Associated Press

19 і 26 лютого відбудуться матчі стикової стадії плейоф Ліги конференцій сезону-2025/26.

Участь у них візьмуть клуби, які посіли місця від 9-го до 24-го у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій.

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу турніру, де приєднаються до команд, які фінішували у топ-8 основного раунду Ліги конференцій. Це "Страсбург" (Франція), "Ракув" (Польща), АЕК Афіни (Греція), "Спарта" Прага (Чехія), "Райо Вальєкано" (Іспанія), "Шахтар" (Україна), "Майнц" (Німеччина) та АЕК Ларнака (Кіпр).

Зазначимо, що "Шахтар" в 1/8 фіналу Ліги конференцій зустрінеться з переможцем пари КуПС (Фінляндія) – "Лех" (Польща) або з переможцем пари "Шкендія" (Північна Македонія) – "Самсунспор" (Туреччина).

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги конференцій відбудеться 27 лютого.

Розклад і результати стикових матчів Ліги конференцій

Перші матчі

Четвер, 19 лютого

19:45 "Зріньські" (Боснія і Герцеговина) – "Крістал Пелас" (Англія)

19:45 КуПС (Фінляндія) – "Лех" (Польща)

19:45 "Ноа" (Вірменія) – "АЗ Алкмар" (Нідерланди)

19:45 "Сігма" (Чехія) – "Лозанна" (Швейцарія)

22:00 "Дріта" (Косово) – "Цельє" (Словенія)

22:00 "Омонія" (Кіпр) – "Рієка" (Хорватія)

22:00 "Шкендія" (Північна Македонія) – "Самсунспор" (Туреччина)

22:00 "Ягеллонія" (Польща) – "Фіорентина" (Італія)

Матчі-відповіді

Четвер, 26 лютого

19:45 "Рієка" (Хорватія) – "Омонія" (Кіпр)

19:45 "Самсунспор" (Туреччина) – "Шкендія" (Північна Македонія)

19:45 "Фіорентина" (Італія) – "Ягеллонія" (Польща)

19:45 "Цельє" (Словенія) – "Дріта" (Косово)

22:00 "АЗ Алкмар" (Нідерланди) – "Ноа" (Вірменія)

22:00 "Крістал Пелас" (Англія) – "Зріньські" (Боснія і Герцеговина)

22:00 "Лех" (Польща) – КуПС (Фінляндія)

22:00 "Лозанна" (Швейцарія) – "Сігма" (Чехія)

Фінал поточного розіграшу Ліги конференцій відбудеться 27 травня у німецькому Лейпцигу.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).