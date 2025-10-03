- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 59
- Час на прочитання
- 1 хв
Ліга конференцій: загальна турнірна таблиця основного етапу – де "Шахтар" і "Динамо"
Турнірне становище команд в основному раунді третього за престижністю єврокубка.
Від 2 жовтня до 18 грудня 2025 року відбуваються матчі основної стадії Ліги конференцій сезону-2025/26.
В основному раунді Ліги конференцій виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по шість матчів з різними суперниками – три поєдинки вдома та три на виїзді.
За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
Україну в основному раунді третього за престижністю єврокубка представляють два клуби – київське "Динамо" та донецький "Шахтар".
Календар турів основної стадії Ліги конференцій
1-й тур: 2 жовтня 2025 року
2-й тур: 23 жовтня 2025 року
3-й тур: 6 листопада 2025 року
4-й тур: 27 листопада 2025 року
5-й тур: 11 грудня 2025 року
6-й тур: 18 грудня 2025 року
Загальна таблиця основного раунду Ліги конференцій
Від 1/8 фіналу плейоф Ліги конференцій відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.
Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 27 травня 2026 року на "Ред Булл Арені" в німецькому Лейпцигу.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).