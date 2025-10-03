ТСН у соціальних мережах

Ліга конференцій: загальна турнірна таблиця основного етапу – де "Шахтар" і "Динамо"

Турнірне становище команд в основному раунді третього за престижністю єврокубка.

Трофей Ліги конференцій

Трофей Ліги конференцій / © Associated Press

Від 2 жовтня до 18 грудня 2025 року відбуваються матчі основної стадії Ліги конференцій сезону-2025/26.

В основному раунді Ліги конференцій виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по шість матчів з різними суперниками – три поєдинки вдома та три на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Україну в основному раунді третього за престижністю єврокубка представляють два клуби – київське "Динамо" та донецький "Шахтар".

Календар турів основної стадії Ліги конференцій

  • 1-й тур: 2 жовтня 2025 року

  • 2-й тур: 23 жовтня 2025 року

  • 3-й тур: 6 листопада 2025 року

  • 4-й тур: 27 листопада 2025 року

  • 5-й тур: 11 грудня 2025 року

  • 6-й тур: 18 грудня 2025 року

Загальна таблиця основного раунду Ліги конференцій

Таблиця основного раунду Ліги конференцій після першого туру / © flashscore.ua

Від 1/8 фіналу плейоф Ліги конференцій відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.

Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 27 травня 2026 року на "Ред Булл Арені" в німецькому Лейпцигу.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).

