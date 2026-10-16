Ліга конференцій: загальна турнірна таблиця основного раунду

Трофей Ліги конференцій / © Associated Press

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Від 15 жовтня до 17 грудня 2026 року відбуваються матчі основної стадії Ліги конференцій сезону-2026/27.

В основному раунді третього за престижністю єврокубка виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по шість матчів з різними суперниками — три поєдинки вдома та три на виїзді.

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Україна не представлена в основному етапі поточного розіграшу Ліги конференцій.

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За підсумками шести турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі у форматі двоматчевих протистоянь відбудеться 1/8 фіналу, 1/4 фіналу та 1/2 фіналу. Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 2 червня 2027 року на стадіоні "Бешикташ Парк" у турецькому Стамбулі.

Загальна таблиця основного раунду Ліги конференцій

Загальна таблиця основного раунду Ліги конференцій / x.com/LiveScorENG

Минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Крістал Пелас", який у фіналі обіграв іспанський "Райо Вальєкано".

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" здійснив яскравий камбек і здолав грецький АЕК у другому турі Ліги чемпіонів.

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