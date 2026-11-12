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Ліга націй-2026/27: хто вже вийшов до 1/4 фіналу
Переможці та володарі других місць у групах Дивізіону А позмагаються за путівки до "Фіналу чотирьох".
Від 24 вересня до 17 листопада 2026 року триває груповий етап Ліги націй-2026/27.
У ньому беруть участь 54 європейські збірні. Російську команду не допустили до участі в турнірі через повномасштабну загарбницьку війну проти України.
Згідно з регламентом, переможці та володарі других місць у групах елітного Дивізіону А вийдуть до 1/4 фіналу, де проведуть спарені стикові матчі (вдома та на виїзді), в яких на кону стоятимуть путівки до "Фіналу чотирьох".
Станом на зараз уже відомі імена двох чвертьфіналістів турніру. Це Португалія, та Іспанія.
Жеребкування 1/4 фіналу Ліги націй відбудеться 20 листопада 2026 року у швейцарському Ньйоні.
Чвертьфінали заплановані на 25–30 березня 2027 року. "Фінал чотирьох", де визначиться володар трофею, відбудеться від 9 до 13 червня 2027 року.
Нагадаємо, чинним переможцем Ліги націй є збірна Португалії, яка у фіналі попереднього розіграшу турніру в серії пенальті здолала Іспанію.
Збірна України проводить нинішній розіграш Ліги націй у Дивізіоні B. Суперниками підопічних Андреа Мальдери у групі є команди Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.