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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Ліга націй-2026/27: хто вже вийшов до 1/4 фіналу

Переможці та володарі других місць у групах Дивізіону А позмагаються за путівки до "Фіналу чотирьох".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Португалії

Збірна Португалії / © Associated Press

Від 24 вересня до 17 листопада 2026 року триває груповий етап Ліги націй-2026/27.

У ньому беруть участь 54 європейські збірні. Російську команду не допустили до участі в турнірі через повномасштабну загарбницьку війну проти України.

Згідно з регламентом, переможці та володарі других місць у групах елітного Дивізіону А вийдуть до 1/4 фіналу, де проведуть спарені стикові матчі (вдома та на виїзді), в яких на кону стоятимуть путівки до "Фіналу чотирьох".

Станом на зараз уже відомі імена двох чвертьфіналістів турніру. Це Португалія, та Іспанія.

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги націй відбудеться 20 листопада 2026 року у швейцарському Ньйоні.

Чвертьфінали заплановані на 25–30 березня 2027 року. "Фінал чотирьох", де визначиться володар трофею, відбудеться від 9 до 13 червня 2027 року.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги націй є збірна Португалії, яка у фіналі попереднього розіграшу турніру в серії пенальті здолала Іспанію.

Збірна України проводить нинішній розіграш Ліги націй у Дивізіоні B. Суперниками підопічних Андреа Мальдери у групі є команди Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.

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