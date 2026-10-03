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Ліга націй: розклад і результати матчів четвертого туру
Дивіться календар і результати усіх поєдинків четвертого туру Ліги націй-2026/27.
Від 4 до 6 жовтня відбудуться матчі четвертого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.
Команди змагаються у групах чотирьох різних дивізіонів — A, B, C та D.
Збірна України потрапила до групи 2 Дивізіону B, де зіграє по два матчі (вдома та на виїзді) з командами Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.
Підопічні Андреа Мальдери у стартовому турі на виїзді здолали Угорщину (1:0), після чого у гостях зіграли внічию з Грузією (0:0) та в номінально домашньому поєдинку в словацькій Трнаві розгромно програли Північній Ірландії (0:3).
У четвертому турі українці 5 жовтня в номінально домашньому матчі в Трнаві прийматимуть Угорщину. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.
На нашому сайті доступна онлайн-трансляція матчу Україна — Угорщина.
Розклад і результати матчів 4-го туру Ліги націй
Неділя, 4 жовтня
16:00 Група D2. Азербайджан — Литва
19:00 Група B3. Косово — Австрія
19:00 Група D1. Мальта — Андорра
21:45 Група A4. Португалія — Норвегія
21:45 Група A2. Нідерланди — Сербія
21:45 Група A2. Греція — Німеччина
21:45 Група B3. Ірландія — Ізраїль
21:45 Група A4. Уельс — Данія
Понеділок, 5 жовтня
19:00 Група С2. Кіпр — Латвія
21:45 Група B2. Україна — Угорщина
21:45 Група B4. Румунія — Швеція
21:45 Група B2. Північна Ірландія — Грузія
21:45 Група С2. Чорногорія — Вірменія
21:45 Група A1. Франція — Бельгія
21:45 Група A1. Італія — Туреччина
21:45 Група B4. Боснія і Герцеговина — Польща
Вівторок, 6 жовтня
17:00 Група С3. Казахстан — Фарерські острови
21:45 Група B1. Швейцарія — Північна Македонія
21:45 Група С1. Албанія — Сан-Марино
21:45 Група С1. Білорусь — Фінляндія
21:45 Група С4. Люксембург — Болгарія
21:45 Група С3. Молдова — Словаччина
21:45 Група С4. Естонія — Ісландія
21:45 Група A3. Хорватія — Іспанія
21:45 Група A3. Англія — Чехія
21:45 Група B1. Шотландія — Словенія
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:
перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);
друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;
третє місце — збереже прописку в Лізі В;
четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.
Стикові матчі за підвищення / пониження у дивізіонах відбудуться у березні 2027 року.
Додамо, що попередній розіграш цього турніру збірна України також провела у Лізі В, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).
Нагадаємо, чинним переможцем Ліги націй є збірна Португалії, яка у фіналі попереднього розіграшу турніру в серії пенальті здолала Іспанію.