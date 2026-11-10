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Ліга націй: розклад і результати матчів п'ятого туру
Дивіться календар і результати усіх поєдинків п'ятого туру Ліги націй-2026/27.
Від 12 до 14 листопада відбудуться матчі п'ятого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.
Команди змагаються у групах чотирьох різних дивізіонів — A, B, C та D.
Збірна України потрапила до групи 2 Дивізіону B, де зіграє по два матчі (вдома та на виїзді) з командами Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.
Підопічні Андреа Мальдери у стартовому турі на виїзді здолали Угорщину (1:0), після чого у гостях зіграли внічию з Грузією (0:0) та в номінально домашньому поєдинку в словацькій Трнаві розгромно програли Північній Ірландії (0:3).
У четвертому турі українці в номінально домашньому матчі в Трнаві програли Угорщині (1:2). У п'ятому турі "синьо-жовті" 14 листопада у гостях позмагаються з Північною Ірландією.
Розклад і результати матчів 5-го туру Ліги націй
Четвер, 12 листопада
19:00 Група A1. Туреччина — Бельгія
19:00 Група С2. Вірменія — Кіпр
21:45 Група A3. Чехія — Іспанія
21:45 Група С1. Албанія — Фінляндія
21:45 Група С2. Чорногорія — Латвія
21:45 Група С1. Сан-Марино — Білорусь
21:45 Група A1. Італія — Франція
21:45 Група A3. Англія — Хорватія
П'ятниця, 13 листопада
19:00 Група С3. Молдова — Казахстан
21:45 Група С3. Словаччина — Фарерські острови
21:45 Група С4. Люксембург — Естонія
21:45 Група С4. Болгарія — Ісландія
21:45 Група D1. Андорра — Гібралтар
21:45 Група D2. Ліхтенштейн — Азербайджан
21:45 Група A2. Нідерланди — Греція
21:45 Група A2. Сербія — Німеччина
21:45 Група B1. Шотландія — Північна Македонія
21:45 Група B1. Словенія — Швейцарія
Субота, 14 листопада
16:00 Група B3. Косово — Ізраїль
19:00 Група A4. Норвегія — Уельс
19:00 Група B2. Грузія — Угорщина
21:45 Група B4. Швеція — Боснія і Герцеговина
21:45 Група B4. Румунія — Польща
21:45 Група A4. Португалія — Данія
21:45 Група B3. Австрія — Ірландія
21:45 Група B2. Північна Ірландія — Україна
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:
перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);
друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;
третє місце — збереже прописку в Лізі В;
четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.
Стикові матчі за підвищення / пониження у дивізіонах відбудуться у березні 2027 року.
Додамо, що попередній розіграш цього турніру збірна України також провела у Лізі В, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).
Нагадаємо, чинним переможцем Ліги націй є збірна Португалії, яка у фіналі попереднього розіграшу турніру в серії пенальті здолала Іспанію.