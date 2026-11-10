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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
274
Час на прочитання
2 хв

Ліга націй: розклад і результати матчів п'ятого туру

Дивіться календар і результати усіх поєдинків п'ятого туру Ліги націй-2026/27.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © Associated Press

Від 12 до 14 листопада відбудуться матчі п'ятого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

Команди змагаються у групах чотирьох різних дивізіонів — A, B, C та D.

Збірна України потрапила до групи 2 Дивізіону B, де зіграє по два матчі (вдома та на виїзді) з командами Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.

Підопічні Андреа Мальдери у стартовому турі на виїзді здолали Угорщину (1:0), після чого у гостях зіграли внічию з Грузією (0:0) та в номінально домашньому поєдинку в словацькій Трнаві розгромно програли Північній Ірландії (0:3).

У четвертому турі українці в номінально домашньому матчі в Трнаві програли Угорщині (1:2). У п'ятому турі "синьо-жовті" 14 листопада у гостях позмагаються з Північною Ірландією.

Розклад і результати матчів 5-го туру Ліги націй

Четвер, 12 листопада

19:00 Група A1. Туреччина — Бельгія

19:00 Група С2. Вірменія — Кіпр

21:45 Група A3. Чехія — Іспанія

21:45 Група С1. Албанія — Фінляндія

21:45 Група С2. Чорногорія — Латвія

21:45 Група С1. Сан-Марино — Білорусь

21:45 Група A1. Італія — Франція

21:45 Група A3. Англія — Хорватія

П'ятниця, 13 листопада

19:00 Група С3. Молдова — Казахстан

21:45 Група С3. Словаччина — Фарерські острови

21:45 Група С4. Люксембург — Естонія

21:45 Група С4. Болгарія — Ісландія

21:45 Група D1. Андорра — Гібралтар

21:45 Група D2. Ліхтенштейн — Азербайджан

21:45 Група A2. Нідерланди — Греція

21:45 Група A2. Сербія — Німеччина

21:45 Група B1. Шотландія — Північна Македонія

21:45 Група B1. Словенія — Швейцарія

Субота, 14 листопада

16:00 Група B3. Косово — Ізраїль

19:00 Група A4. Норвегія — Уельс

19:00 Група B2. Грузія — Угорщина

21:45 Група B4. Швеція — Боснія і Герцеговина

21:45 Група B4. Румунія — Польща

21:45 Група A4. Португалія — Данія

21:45 Група B3. Австрія — Ірландія

21:45 Група B2. Північна Ірландія — Україна

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

  • перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

  • друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

  • третє місце — збереже прописку в Лізі В;

  • четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Стикові матчі за підвищення / пониження у дивізіонах відбудуться у березні 2027 року.

Додамо, що попередній розіграш цього турніру збірна України також провела у Лізі В, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги націй є збірна Португалії, яка у фіналі попереднього розіграшу турніру в серії пенальті здолала Іспанію.

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