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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
2 хв

Ліга націй: розклад і результати матчів третього туру

Дивіться календар і результати усіх поєдинків третього туру Ліги націй-2026/27.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Уболівальники збірної України

Уболівальники збірної України / © УАФ

Від 1 до 3 жовтня відбудуться матчі третього туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

Команди змагаються у групах чотирьох різних дивізіонів — A, B, C та D.

Збірна України потрапила до групи 2 Дивізіону B, де зіграє по два матчі (вдома та на виїзді) з командами Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.

Підопічні Андреа Мальдери у стартовому турі на виїзді здолали Угорщину, після чого у гостях зіграли внічию з Грузією.

У третьому турі українці 2 жовтня проведуть номінально домашній поєдинок проти Північної Ірландії. Гра відбудеться у словацькій Трнаві, початок — о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Північна Ірландія.

Розклад і результати матчів 3-го туру Ліги націй

Четвер, 1 жовтня

19:00 Група D2. Азербайджан — Ліхтенштейн

21:45 Група A4. Уельс — Норвегія

21:45 Група A2. Греція — Нідерланди

21:45 Група B3. Ізраїль — Косово

21:45 Група B3. Ірландія — Австрія

21:45 Група A2. Німеччина — Сербія

21:45 Група D1. Мальта — Гібралтар

21:45 Група A4. Данія — Португалія

П'ятниця, 2 жовтня

17:00 Група С3. Казахстан — Молдова

19:00 Група С2. Латвія — Чорногорія

19:00 Група С2. Кіпр — Вірменія

21:45 Група B2. Україна — Північна Ірландія

21:45 Група A1. Франція — Італія

21:45 Група A1. Бельгія — Туреччина

21:45 Група B2. Угорщина — Грузія

21:45 Група B4. Польща — Румунія

21:45 Група B4. Боснія і Герцеговина — Швеція

21:45 Група С3. Фарерські острови — Словаччина

Субота, 3 жовтня

16:00 Група С1. Фінляндія — Албанія

19:00 Група A3. Хорватія — Англія

19:00 Група С4. Ісландія — Болгарія

19:00 Група С1. Білорусь — Сан-Марино

19:00 Група С4. Естонія — Люксембург

21:45 Група A3. Іспанія — Чехія

21:45 Група B1. Швейцарія — Словенія

21:45 Група B1. Північна Македонія — Шотландія

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

  • перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

  • друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

  • третє місце — збереже прописку в Лізі В;

  • четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Стикові матчі за підвищення / пониження у дивізіонах відбудуться у березні 2027 року.

Додамо, що попередній розіграш цього турніру збірна України також провела у Лізі В, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги націй є збірна Португалії, яка у фіналі попереднього розіграшу турніру в серії пенальті здолала Іспанію.

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