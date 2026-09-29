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Ліга націй: розклад і результати матчів третього туру
Дивіться календар і результати усіх поєдинків третього туру Ліги націй-2026/27.
Від 1 до 3 жовтня відбудуться матчі третього туру групового етапу Ліги націй-2026/27.
Команди змагаються у групах чотирьох різних дивізіонів — A, B, C та D.
Збірна України потрапила до групи 2 Дивізіону B, де зіграє по два матчі (вдома та на виїзді) з командами Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.
Підопічні Андреа Мальдери у стартовому турі на виїзді здолали Угорщину, після чого у гостях зіграли внічию з Грузією.
У третьому турі українці 2 жовтня проведуть номінально домашній поєдинок проти Північної Ірландії. Гра відбудеться у словацькій Трнаві, початок — о 21:45 за київським часом.
На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Північна Ірландія.
Розклад і результати матчів 3-го туру Ліги націй
Четвер, 1 жовтня
19:00 Група D2. Азербайджан — Ліхтенштейн
21:45 Група A4. Уельс — Норвегія
21:45 Група A2. Греція — Нідерланди
21:45 Група B3. Ізраїль — Косово
21:45 Група B3. Ірландія — Австрія
21:45 Група A2. Німеччина — Сербія
21:45 Група D1. Мальта — Гібралтар
21:45 Група A4. Данія — Португалія
П'ятниця, 2 жовтня
17:00 Група С3. Казахстан — Молдова
19:00 Група С2. Латвія — Чорногорія
19:00 Група С2. Кіпр — Вірменія
21:45 Група B2. Україна — Північна Ірландія
21:45 Група A1. Франція — Італія
21:45 Група A1. Бельгія — Туреччина
21:45 Група B2. Угорщина — Грузія
21:45 Група B4. Польща — Румунія
21:45 Група B4. Боснія і Герцеговина — Швеція
21:45 Група С3. Фарерські острови — Словаччина
Субота, 3 жовтня
16:00 Група С1. Фінляндія — Албанія
19:00 Група A3. Хорватія — Англія
19:00 Група С4. Ісландія — Болгарія
19:00 Група С1. Білорусь — Сан-Марино
19:00 Група С4. Естонія — Люксембург
21:45 Група A3. Іспанія — Чехія
21:45 Група B1. Швейцарія — Словенія
21:45 Група B1. Північна Македонія — Шотландія
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:
перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);
друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;
третє місце — збереже прописку в Лізі В;
четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.
Стикові матчі за підвищення / пониження у дивізіонах відбудуться у березні 2027 року.
Додамо, що попередній розіграш цього турніру збірна України також провела у Лізі В, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).
Нагадаємо, чинним переможцем Ліги націй є збірна Португалії, яка у фіналі попереднього розіграшу турніру в серії пенальті здолала Іспанію.